Vermögensverwalter rät Bitcoin und Blockchain – Warten zahlt sich aus

Geduld ist nicht gerade das, was den klassischen Kryptoinvestor auszeichnet. Was auch nicht wundert, denn die meisten stiegen in den Markt ein, als es steil bergauf ging und sie Tag für Tag von neuen Rekordständen in den Depots erfreut wurden. Sie nannten sich Kryptoinvestoren und waren doch nur Käufer. Denn anders als wirkliche Investoren verstanden viele nicht, was sie da kauften und warum sie es taten. Sie folgten der Menge blind und hatten Erfolg.

Nun ja, zumindest so lange, bis es wieder krachend abwärts ging. Die Bitcoin-Investoren der ersten Welle sind noch immer im Plus, die der zweiten nur noch mit viel Glück. Doch hat sich der Kurs des Bitcoins auf überraschend hohen Niveaus festgesetzt. Überraschend, weil es ja eigentlich nur zwei Meinungen zum Bitcoin gibt: Schrott oder Gott.

Für die einen sind die virtuellen Coins nichts anderes als falsch verwendeter Strom, verschwendet an ein Spielzeug einer anarchistisch-technizistischen Bewegung. Für die anderen ist Bitcoin – und hier stehe er für die gesamte Klasse der Kryptos – alles. Eine göttliche Eingebung, die die Menschen reich und unabhängig macht. In dieser Reihenfolge, denn verdienen wollen ja alle.

Die Kryptobranche polarisiert

Wie so oft gibt es zwischen himmelhochjauchzend und zu-Tode-betrübt viel Platz. Viel Platz für Grauzonen, für Alltag, für Investoren. Denn natürlich haben die Kryptos die Art des Wirtschaftens verändert. Und ja, sie haben die Chance, das auch weiterhin zu tun. Sie können in noch viele weitere Bereiche der Wirtschaft vordringen, weiter als sich das vielleicht je ein Mensch erträumt hätte. Und ja, es werden daraus Effizienzvorteile entstehen, ganz neue Geschäftsmodelle und ganz neue Gewinnmöglichkeiten.

Doch diese sind nicht so platt, wie es den Schnellschuss-Investoren lieb wäre. Es gilt, die unterschiedlichen Ansätze zu bewerten und auch zu verstehen. Dann wird klar, dass vieles Schrott ist, manches aber auch wirklich gut – und dass Gott noch auf sich warten lässt mit seiner Manifestation auf der Blockchain.

Für echte Investoren ist das das ganz normale Geschäft. Sie warten ab, sie kaufen zu, sie nehmen einmal Gewinne mit, sie steigen wieder ein. Und wenn nicht alles täuscht, ist es derzeit eher die Zeit des langsamen Nachkaufens als des Aussteigens. Gut möglich also, dass bald eine kleine Nachricht ausreicht, die Stimmung zu drehen. Vielleicht ist es ja so weit, wenn das lange Warten auf einen wirklichen, großen Bitcoin-ETF ein Ende hat.



Über den Autor:

Uwe Zimmer ist Geschäftsführer der Beratungs- und Vermögensverwaltungsfirma Z-Invest GmbH in Köln.