Die Kursschwankungen des Bitcoins galten lange als unberechenbar. Doch neue Daten zeigen: Die Volatilität sinkt dramatisch. Was ETPs und institutionelle Anleger damit zu tun haben.

Krypto-Assets gibt es viele – manche sind durch ihre innovativen Anwendungsfälle bekannt geworden, andere durch kurzfristige Wertsteigerungen, die von einem Hype innerhalb der jeweiligen Community begleitet wurden, und manche dieser Assets erlebten nach ihrem Höhenflug auch wieder einen baldigen Absturz. Diese Neigung zu beträchtlichen Kursschwankungen innerhalb kurzer Zeiträume, die Volatilität, galt die längste Zeit auch als typische Eigenschaft des Bitcoins.

Doch seit dessen Etablierung im Jahr 2009 ist viel geschehen und nun, wo immer mehr Staaten, Privatpersonen und Vermögensverwalter auf BTC setzen, stellt sich die Frage, ob sich dessen Kursschwankungen bei immer höheren Kapitalflüssen reduziert oder gar erhöht haben – und wie es in Zukunft weitergehen könnte.

Ein fünffacher Unterschied in zwölf Jahren

Werfen wir dazu einen Blick auf die Kennzahl der (gleitenden) Volatilität, die in Prozent gemessen wird. Ein theoretischer Wert von 0 Prozent würde auf einen völlig gleichbleibenden oder immer gleich nach oben oder unten wandernden Kurs hindeuten – bei Aktien oder Bitcoin eine völlige Utopie.

Bei einer Volatilität von 100 Prozent weist das entsprechende Asset im Laufe eines Jahres hingegen eine jährliche Standardabweichung auf, die der Kursgröße des Assets selbst entspricht. Hat Bitcoin beispielsweise einen Wert von 100.000 US-Dollar, dann würde eine 100-prozentige Volatilität bedeuten, dass die jährlichen Schwankungen typischerweise in einer Größenordnung von plus minus 100.000 US-Dollar liegen.

Ein Blick auf die 90-tägige gleitende Volatilität – also die in den vergangenen 90 Tagen aufgetretene und täglich aktualisierte Schwankung – zeigt nun einen klaren Trend nach unten: So erreichte die Volatilität 2013 einen jährlichen Höchststand von 275 Prozent, im Jahr 2019 einen Höchststand von 99 Prozent, und in diesem Jahr betrug die Volatilität allerhöchstens 53 Prozent.

Annualisierte Bitcoin-Volatilität | Bildquelle: 21labs

Wie ist diese Entwicklung zu erklären? Zwei entscheidende Faktoren sind die Bitcoin-Adoption und die Marktliquidität.

Der ETP-Effekt

2018 markierte die Geburtsstunde der börsengehandelten Kryptoprodukte, die durch spezialisierte Emittenten wie auch 21 Shares zunächst in Europa auf den Markt gebracht wurden. 2024 wurden vergleichbare Produkte in Form von Spot-ETFs auch in den USA verfügbar.

Bitcoin in ein bekanntes, reguliertes Anlagevehikel zu verpacken, hat institutionelle Investoren in den Markt geholt und die Liquidität deutlich vertieft. Unter Liquidität versteht man dabei nicht nur die Menge an gehandeltem Bitcoin, sondern vor allem, wie leicht große Kauf- oder Verkaufsaufträge umgesetzt werden können, ohne den Preis stark zu bewegen.

Hinterlegte ETPs bieten einen stabilisierenden Mechanismus: Tägliche Erstellungen und Rücknahmen werden von autorisierten Teilnehmern gegeneinander verrechnet, sodass nur der Nettofluss tatsächlich in Bitcoin umgesetzt wird. Auf diese Weise werden große Orders effizient abgewickelt, wodurch spitze Kursschwankungen durch einzelne Marktteilnehmer reduziert werden.

In Europa wurden seit Beginn rund 2,7 Milliarden Euro in physisch gedeckte Bitcoin-ETPs investiert, deren Wert inzwischen über 8,3 Milliarden Euro beträgt. Mit der Zulassung von Bitcoin-ETFs in den USA im Januar 2024 zogen elf Emittenten nach, und bis Dezember 2024 flossen mehr als 100 Milliarden US-Dollar in diese Produkte.

Dieses enorme Volumen hat die Marktbreite erheblich vergrößert: Große Transaktionen können nun effizienter aufgenommen werden – auch, weil sich bei Verkaufsbewegungen schnell ausreichend willige Käufer finden – wodurch Preisschwankungen abgemildert werden. Und mit der in Kürze zu erwartenden Zulassung von Krypto-ETNs (exchanged-trade notes) im Vereinigten Königreich wird sich dieser Trend nur fortsetzen.

Der Wertspeicher-Effekt

Zu seiner Etablierung war noch nicht absehbar, welche Rolle Bitcoin einmal im Finanzsystem zukommen wird. Jahre später ist klar: Bitcoin wird zusehends als mit Gold vergleichbarer Wertspeicher statt als spekulatives Asset genutzt.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Heute akkumulieren nicht nur Privatpersonen, sondern Regierungen und Unternehmen Bitcoin auf Rekordniveau; allein 2025 haben Firmen ihre Bestände seit Jahresbeginn um fast 50 Prozent erhöht. ETFs, institutionelle Fonds, Unternehmen und Staaten haben in diesem Zeitraum zusammen mehr als das Sechsfache der neu geschürften Bitcoins erworben – das entspricht rund 3 Prozent des gesamten Angebots. Eine Aufschlüsselung der kumulierten Käufe bis zum 24. September 2025 zeigt die Größenordnung:

ETFs und andere Fonds: +212.608 BTC (+16,5 Prozent)

Unternehmen (private und öffentliche): +467.620 BTC (+48,7 Prozent)

Staaten: +5.380 BTC (+1,0 Prozent)

Diese strukturelle Kaufnachfrage ist unübersehbar – und sie erklärt den zweiten Teil der Gleichung, die die Volatilität reduziert:

Selbst wenn kurzfristig Preisschwankungen auftreten – etwa durch makroökonomische Überraschungen oder geopolitische Spannungen – können langfristig orientierte Investoren mit ausreichend Kapital solche Rücksetzer als Gelegenheit nutzen, um Bitcoin günstig nachzukaufen.

Dadurch haben sich die täglichen Kursschwankungen im Vergleich zu den Anfangsjahren deutlich abgeschwächt, während der langfristige Aufwärtstrend weiterhin attraktive Renditen liefert.

Wie geht es weiter?

Volatilität kann bei Assets wie Bitcoin nie völlig ausgeschlossen werden. Die Daten und Makro-Entwicklung rund um das weltweit größte Asset ergeben jedoch klar ein Bild aus starkem institutionellem Engagement, steigender Liquidität und der wachsenden Rolle als Wertspeicher. Das sind allesamt Faktoren, die sich wahrscheinlich fortsetzen werden und die zu einer merkbaren und vor allem nachhaltigen Reduktion der Volatilität von Bitcoin in den vergangenen Jahren geführt haben – ohne dass das Potenzial für überdurchschnittliche Gewinne verloren gegangen wäre. Dies wird umso klarer, wenn man die Volatilität mit derer des US-Aktienindex S&P 500 vergleicht.

© 21 Shares

Über den Autor

Adrian Fritz verantwortet als Head of Research die Forschungsabteilung von 21.co. Das Unternehmen ist die Muttergesellschaft von 21 Shares, einem Emittenten von Krypto-ETPs.