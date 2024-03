Die aktuelle Rally des Bitcoin sorgt laut Analysen der Kryptowährungsforschungsfirma Kaiko Research für etwa 1.500 neue „Millionärs-Wallets“ pro Tag. Bei diesen Wallets handelt es sich um digitale Adressen in der Bitcoin-Blockchain, in denen Nutzer ihre Kryptowährungen aufbewahren können.

Da das Bitcoin-Netzwerk öffentlich ist und nicht von zentralen Intermediären kontrolliert wird, sind Daten wie die Anzahl der Token in einer Wallet einsehbar. Allerdings sind die Adressen anonym, wodurch schwer festzustellen ist, ob sie von Einzelpersonen oder Unternehmen kontrolliert werden.

Bitcoin-ETFs sorgen für Rally

Die älteste Kryptowährung Bitcoin ist in diesem Jahr bereits um rund 70 Prozent gestiegen, was auf die Euphorie über die steigende Nachfrage nach den Bitcoin-Spot-ETFs zurückzuführen ist, die seit Januar erstmals Bitcoin halten dürfen. Bislang werden diese ETFs aber lediglich in den USA angeboten, in Deutschland sind diese nicht mit der Ucits-Richtlinie kompatibel.

Trotz des zuletzt rasanten Anstiegs liegt das Tempo, mit dem neue Millionärs-Wallets entstehen, unter dem der letzten Hausse im Jahr 2021. Damals erreichten täglich mehr als 4.000 Wallets die Millionen-Dollar-Marke. Der Höchststand für das laufende Jahr lag am 1. März bei 1.691 Wallets an nur einem Tag.

Sind die Wale diesmal vorsichtiger?

Das langsamere Tempo könnte auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein. Frisches Kapital ist noch nicht in vollem Umfang eingetroffen, große sogenannte „Wale“– es handelt sich dabei um Besitzer großer Kryptowährungsbestände – nehmen Gewinne mit, während Bitcoin neue Höchststände erreicht, berichtet „Bloomberg“. Eine weitere Option ist, dass Wale ihre Bestände bei Verwahrern anstatt in persönlichen Wallets lagern, so Kaiko.

„Im Jahr 2021 gab es einen enormen Kapitalzufluss, da alle möglichen Bullen vom Krypto-Hype profitieren wollten“, heißt es in dem Bericht. „Dieses Mal könnten die Wale einen vorsichtigeren Ansatz verfolgen und abwarten, ob die Gewinne Bestand haben, bevor sie investieren.“