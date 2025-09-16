Gracy Chen ist Chefin der Kryptowährungsbörse Bitget und sieht enormes Potenzial von Kryptowährungen in der institutionellen Welt

In den vergangenen Jahren hat sich in der Finanzwelt ein grundlegender Wandel vollzogen. Kryptoanlagen, die früher mit erheblicher Skepsis betrachtet wurden, gewinnen bei institutionellen Akteuren zunehmend an Attraktivität. Was einst die Domäne von Early Adopters und Kleinanlegern war, wird nun zu einem strategischen Fokus für Aktiengesellschaften, Vermögensverwalter und sogar staatliche Einrichtungen. Dieses wachsende institutionelle Interesse signalisiert eine grundlegende Reifung des Kryptomarktes und wirft gleichzeitig Fragen über die Zukunft des traditionellen Finanzwesens auf.

Institutionelle Akzeptanz und Corporate Treasury-Strategien

Im zweiten Quartal 2025 hielten 125 börsennotierte Unternehmen zusammen etwa 847.000 Bitcoin im Wert von beeindruckenden 91 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht 4,03 Prozent des begrenzten Bitcoin-Angebots von 21 Millionen Stück und stellt ein erhebliches Engagement dar. Es ist zugleich ein robuster Anstieg von 23,13 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2025, wobei 46 Unternehmen neu in die Reihen der Bitcoin-Inhaber aufgenommen wurden.

Dieser sprunghafte Anstieg der Akzeptanz ist vor allem auf regulatorische Veränderungen zurückzuführen. Die 2024 von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC erteilten Genehmigungen für Bitcoin-ETFs haben beispielsweise einen regulierten und leicht zugänglichen Weg für institutionelle Investitionen geschaffen, der das Risiko des Vermögenswerts in den Augen vieler deutlich verringert hat.

In ähnlicher Weise hat das umfassende Mica-Rahmenwerk der EU die dringend benötigte Klarheit und den Verbraucherschutz in der europäischen Kryptolandschaft geschaffen. Auch die politische Unterstützung lieferte weitere Legitimation. So hat beispielsweise Trumps kryptofreundliche politische Haltung dazu beigetragen, die wachsende geopolitische Relevanz des Vermögenswertes zu erhöhen.

Bitcoin als primärer Vermögenswert

Als Ergebnis dieser Veränderungen und des wachsenden Vertrauens der Unternehmen integrieren viele Pionierunternehmen Bitcoin jetzt als grundlegenden Bestandteil in ihr Treasury-Management. Angeführt wird dieser Vorstoß von Unternehmen wie Strategy (ehemals Microstrategy) mit erstaunlichen 629.376 Bitcoin, die durch innovative Finanzierungsmethoden wie Wandelanleihen und Aktienangebote erworben wurden. Dies positioniert Bitcoin als primären Vermögenswert, der jetzt mit über 60 Milliarden US-Dollar bewertet wird, und zeigt ein mutiges, langfristiges Engagement.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Andere Unternehmen folgen diesem Beispiel mit eigenen maßgeschneiderten Ansätzen. Metaplanet etwa hält derzeit 18,888 BTC und hat das ehrgeizige Ziel, bis 2027 210.000 BTC anzusammeln. Das soll durch eine strategische Mischung aus Unternehmensgewinnen und Schulden erreicht werden.

Unternehmen wie Block nutzen das Dollar-Cost-Averaging, um das Volatilitätsrisiko zu mindern, indem sie im Laufe der Zeit immer wieder Bitcoin kaufen und so Preisschwankungen ausgleichen. Über die bekannten Namen hinaus steigt die Akzeptanz in verschiedenen Sektoren, einschließlich Technologie und Finanzen. Zudem wächst das Interesse auch in aufstrebenden Märkten wie Indonesien, wie die Investition von Digiasia beweist.

Dieser Trend spiegelt letztlich das wachsende Vertrauen der Unternehmen in Bitcoin wider. Viele sehen Bitcoin nun als eine überzeugende Absicherung gegen die anhaltende 4- bis 5-prozentige Inflation der G7-Staaten und die fortschreitende Entwertung von Fiat-Währungen. Die Unternehmen erkennen zudem das Potenzial, die Kaufkraft in einem unvorhersehbaren wirtschaftlichen Klima zu erhalten. Auch wenn Aussagen wie etwa, dass 83 Prozent der institutionellen Anleger planen, ihre Investitionen im Jahr 2025 zu erhöhen, übertrieben erscheinen, ist der Trend insgesamt unbestreitbar.

Konsequenzen für die Zukunft der Banken

Der aufkeimende Trend von Unternehmen zu Bitcoin-Beteiligungen hat tiefgreifende Auswirkungen auf den traditionellen Bankensektor. Mit 91 Milliarden Dollar an Unternehmenskapital, das potenziell in Bitcoin umgeschichtet wird, kommt es zu einem direkten Rückgang der Bankeinlagen, was wiederum die Liquidität der Finanzinstitute belasten könnte.

Vorausschauende Banken beobachten jedoch nicht nur, sie passen sich an. Deshalb bieten große Akteure wie J.P. Morgan und Goldman Sachs bereits Depot- und Handelsdienstleistungen für Kryptowährungen an und haben erkannt, dass sie sich an die geänderten Bedürfnissen ihrer Kunden anpassen müssen.

Sie sehen sich jedoch mit zunehmender Konkurrenz durch Defi-Plattformen wie AAVE konfrontiert, die im Jahr 2025 ein erhebliches Wachstum verzeichnet haben und die traditionelle Vermittlerrolle der Banken infrage stellen, indem sie dezentrale Finanzdienstleistungen direkt für Nutzer anbieten.

Risiken und Chancen durch Bitcoin-Volatilität

Die dem Bitcoin eigene Volatilität, die durch historische Rückgänge von 28 bis 80 Prozent gekennzeichnet ist, birgt unbestreitbar auch Risiken für Unternehmen. Dies schafft jedoch gleichzeitig neue Möglichkeiten für Banken, ausgefeilte Absicherungsinstrumente wie Bitcoin-Futures und -Optionen anzubieten, die es ihnen ermöglichen, die Risiken für ihre Kunden zu mindern und neue Einnahmequellen zu erschließen. Während die regulatorische Unsicherheit in einigen Regionen anhält, sind diejenigen Banken, die proaktiv mit Blockchain-Integration, robusten Vermahlungslösungen und neuen Finanzprodukten innovativ sind, gut positioniert, sich in dieser neuen Welt zu behaupten. Umgekehrt riskieren diejenigen, die sich nicht anpassen, überflüssig zu werden.

Der allgemeine Trend zu Bitcoin-Reserven von Staaten und Unternehmen, der durch Länder wie El Salvador mit seinen 5.689 BTC-Beständen veranschaulicht wird, unterstreicht die dringende Notwendigkeit für traditionelle Finanzinstitute, dieses neue Paradigma nicht nur anzuerkennen, sondern vollständig zu übernehmen.

Bitcoin auf dem Weg zur strategischen Treasury-Komponente

Die zunehmende institutionelle Akzeptanz von Kryptowährungen ist ein entscheidender Moment im Finanzwesen. Bitcoin entwickelt sich eindeutig von einem reinen alternativen Vermögenswert zu einer strategischen Treasury-Komponente für Unternehmen. Dieser Wandel geht über eine einfache Diversifizierung hinaus und spiegelt einen tieferen Wandel in der Art und Weise wider, wie Werte in unserer zunehmend digitalen und globalisierten Wirtschaft gespeichert, übertragen und verwaltet werden.

Was wir erleben, ist die sich beschleunigende Konvergenz von traditioneller Finanzierung (Tradfi) und dezentraler Finanzierung (Defi). Mit der Integration von Kryptowährungen verschwimmen die Grenzen zwischen etablierten Finanzsystemen und der innovativen, genehmigungsfreien Welt der Blockchain. Dies zwingt die Banken, ihre Dienstleistungen anzupassen, die Regulierungsbehörden, neue Rahmenbedingungen zu schaffen, und die Unternehmen, ihre Treasury-Strategien neu zu definieren.

Diese fortlaufende Integration verspricht eine Zukunft mit effizienteren, zugänglicheren und widerstandsfähigeren Finanzdienstleistungen, die auf einer hybriden Architektur aufbauen, die sowohl zentralisierte Stabilität als auch dezentralisierte Innovation nutzt. Die entscheidende Frage ist nicht mehr, ob Kryptowährungen das traditionelle Finanzwesen beeinflussen werden, sondern wie tiefgreifend diese Konvergenz die globale Finanzlandschaft umgestalten wird.

Über die Autorin:

Gracy Chen ist Chefin der Kryptowährungsbörse Bitget. Zuvor sammelte sie über zehn Jahre Erfahrung in Unternehmensführung, Marketing und Investment und war eine der frühen Investorinnen von Bitkeep (heute Bitget Wallet), Asiens führender dezentraler Wallet. Seit April 2022 im Unternehmen, prägte sie als erste Managing Director die globale Wachstumsstrategie und übernahm im Mai 2024 die Rolle der CEO. Chen ist Delegierte bei der UN Women CSW-Konferenz und engagiert sich für mehr Diversität im Web3-Sektor. Sie hat einen Bachelor-Abschluss der National University of Singapore (NUS) und einen MBA vom MIT.