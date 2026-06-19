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An Bitpanda kommt man derzeit schwer vorbei: Die Plakate kleben an Bushaltestellen, Tennisturniere werden gesponsort, man ist Partner des FC Bayern. Der österreichische Krypto-Broker hat sich Sichtbarkeit in der breiten Masse gesichert – als Platinum-Sponsor beim Rekordmeister und Werbepartner bei der ATP. Online-Banner konvertieren eben nicht so gut wie ein Plakat mit Harry Kane darauf.

Hinter der Bekanntheit steht eine klare Idee: Krypto soll raus aus der Schmuddelecke. „Wir wollen weg von irgendeinem unseriösen Zocker-Image“, sagt Dominik Beier, Chief Commercial Officer bei Bitpanda. Der Sport soll Vertrauen schaffen, wo Fonds und Krypto emotional erst einmal wenig hergeben und ihn mit seriösen Partnern wie dem FC Bayern oder der ATP verbinden.

Das eigentliche Geschäft läuft ohnehin im Hintergrund. Bitpanda ist zum stillen Motor hinter etablierten Häusern geworden: N26, die LBBW und die Raiffeisen Landesbank lassen ihre Krypto-Funktionen von den Wienern bauen. Die Zahl der institutionellen Partner ist von 9 auf über 20 gewachsen, das B2B-Geschäft trägt inzwischen einen „signifikant zweistelligen“ Umsatzanteil bei. Wie hoch genau? „Das kann sich jeder für sich denken“, sagt Beier mit einem Schmunzeln.

Dass N26 zugleich Partner und in manchen Märkten Wettbewerber ist, sieht er entspannt. „Eins plus eins ist drei“, lautet seine Logik: Lieber gemeinsam einen größeren Markt erschließen, als sich gegenseitig auszubremsen. Selbst den britischen Riesen Revolut – 68 Millionen Nutzer, 1,7 Milliarden Pfund Gewinn – betrachtet er eher als komplementär: Die einen sind Bank, Bitpanda ist Investment-Plattform.

Was Beier wirklich antreibt, ist der nächste große Schritt: Stablecoins. Bitpanda baut eine eigene Chain und eine eigene Stablecoin-Lösung und hilft etwa der Raiffeisenbank in den Emiraten dabei, eine eigene digitale Währung auszugeben. Für Beier ist die breite Adoption „nur eine Frage der Zeit“, getrieben vom Zahlungsverkehr in Schwellenländern, wo Bitpanda über sein B2B-Geschäft längst aktiv ist. „Wir sehen uns als Enabler“, sagt er.

Aus Österreich heraus mit US-Kapital und asiatischer Geschwindigkeit zu konkurrieren, ist eine Ansage. Wie weit Bitpanda diese Wette tragen kann und welcher Trend in fünf Jahren das Geschäft am stärksten verändert, bleibt die spannende Frage. Wie genau das funktioniert, welche Weichen jetzt gestellt werden und worauf Beier in den nächsten Jahren setzt, darüber spricht Dominik Beier im Podcast „For Professional Investors Only“.