Die DWS gibt einen Führungswechsel bekannt: Investment-Chef Björn Jesch verlässt das Unternehmen mit sofortiger Wirkung in gegenseitigem Einvernehmen. Seine Nachfolge als Global Chief Investment Officer tritt Vincenzo Vedda an. Gleichzeitig gibt Jesch seine Position als CEO der DWS CH AG in Zürich ab. Die Nachfolge für die Schweizer Position wird in Kürze bekannt gegeben.

Damit strukturiert die DWS ihre Investment-Organisation neu und führt die Bereiche Portfoliomanagement, „Chief Investment Office“ und „Economic Research“ unter einer einheitlichen Führung zusammen. Vincenzo Vedda, bislang globaler Leiter des Portfoliomanagements, übernimmt mit sofortiger Wirkung zusätzlich die Position des globalen Investment-Chefs (CIO). In dieser Funktion berichtet er weiterhin direkt an DWS-Chef Stefan Hoops.

Über Vincenzo Vedda