Via WhatsApp teilen

Per E-Mail versenden

Link wurde in die Zwischenablage kopiert!

Aktualisiert am: 14. Juli 2025

Die Verbraucherzentrale Hamburg hat mit einem Beitrag unter dem Titel „Steuervorteile von Rentenversicherungen nutzen? Besser nicht“ für Aufsehen gesorgt. Sie behauptet, ETF-Sparpläne außerhalb einer Versicherung würden langfristig besser abschneiden als fondsgebundene Rentenversicherungen. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich: Die Argumentation ist verkürzt und einseitig. Damit wird die eigene Neutralität infrage gestellt.

Falsche Annahmen der Verbraucherzentrale

Die Verbraucherzentrale geht davon aus, dass Anleger ihre ETFs über 64 Jahre hinweg unverändert besparen und das Kapital unberührt bis zum Ende halten. Doch diese Annahme ist in meinen Augen lebensfremd. Wer über Jahrzehnte aus 24.000 Euro ein Vermögen von mehreren Hunderttausend Euro aufbaut, wird dieses Geld nicht bis zum letzten Tag „im Risiko“ lassen.

Dazu ein Vergleich, den ich als „Bargeld- Phänomen“ bezeichne: Wer mit 500 Euro in der Brieftasche shoppen geht, fühlt das Bargeld kaum. Vielleicht gilt das auch noch für 5.000 Euro. Aber wer würde 50.000 oder 500.000 Euro mit sich herumtragen? Mit zunehmendem Vermögen steigt das Bedürfnis nach Sicherheit. Erfahrungsgemäß gilt das gleiche für Fondsvermögen.

Dazu kann sich in sechs Jahrzehnten Sparphase die Anforderungen an eine Kapitalanlage ändern. Nehmen wir Elon Musk: vom Superheld zum Verrückten in wenigen Jahren. Wer Tesla und andere destruktive Tech-Werte nicht mehr besparen möchte, muss vermutlich den ETF wechseln. Oder wenn kurz vor Rentenbeginn oder bei wirtschaftlichen Unsicherheiten Kapital gesichert werden soll.

Welche Vorteile ETF‑Rentenversicherungen haben

Die Verbraucherzentrale vergleicht ein ETF‑Depot bei einer Bank mit einer ETF‑Rentenversicherung – unter Annahmen, die systematisch zu Lasten der Versicherungslösung ausgelegt sind: hohe Kosten, niedrige Rendite, Einmalzahlung statt lebenslanger Rente oder Entnahmeplan. Steuerliche Vorteile bleiben indes unberücksichtigt. Welche sind das:

Umschichtungen von Fonds in der ETF-Rentenversicherung sind grundsätzlich steuerfrei. Im ETF-Depot fällt Abgeltungsteuer an. Und das bei jeder Umschichtung, in der ein Gewinn realisiert wird.

von Fonds in der ETF-Rentenversicherung sind grundsätzlich steuerfrei. Im ETF-Depot fällt Abgeltungsteuer an. Und das bei jeder Umschichtung, in der ein Gewinn realisiert wird. Prinzip „First-in-First-out“ (FIFO): Bei einem Bank-Depot gilt bei Verkäufen oder Umschichtungen, dass die zuerst gekauften ETF-Anteile als zuerst verkauft gelten. Steuerlich wäre das Gegenteil besser, denn die zuletzt gekauften ETF-Anteile verzeichnen erfahrungsgemäß die geringsten Kursgewinne, einfach weil die Haltedauer niedriger ist. Und niedrigere Gewinnen führen zu einer niedrigeren Steuerlast. Darüber hinaus findet in der ETF-Police eine Gesamtwertbetrachtung statt (anstatt einer Einzelwertbetrachtung). Damit ergeben sich weitere steuerliche Möglichkeiten.

Bei einem Bank-Depot gilt bei Verkäufen oder Umschichtungen, dass die zuerst gekauften ETF-Anteile als zuerst verkauft gelten. Steuerlich wäre das Gegenteil besser, denn die zuletzt gekauften ETF-Anteile verzeichnen erfahrungsgemäß die geringsten Kursgewinne, einfach weil die Haltedauer niedriger ist. Und niedrigere Gewinnen führen zu einer niedrigeren Steuerlast. Darüber hinaus findet in der ETF-Police eine Gesamtwertbetrachtung statt (anstatt einer Einzelwertbetrachtung). Damit ergeben sich weitere steuerliche Möglichkeiten. Mehr Sicherheit : Im Jahr 2004 hat der Gesetzgeber das Steuerprivileg für Rentenversicherungen geändert. Aber alle Verträge, die vorher abgeschlossen wurden, haben den Steuervorteil bis heute. Bei einem Bank-Depot kann sich die steuerliche Situation jederzeit ändern. Verträge mit lebenslanger Laufzeit bieten langfristige Planungssicherheit.

: Im Jahr 2004 hat der Gesetzgeber das Steuerprivileg für Rentenversicherungen geändert. Aber alle Verträge, die vorher abgeschlossen wurden, haben den Steuervorteil bis heute. Bei einem Bank-Depot kann sich die steuerliche Situation jederzeit ändern. Verträge mit lebenslanger Laufzeit bieten langfristige Planungssicherheit. Erbschafts- und Nachlassplanung : Versicherungen ermöglichen die direkte Benennung von Begünstigten, ohne Notarkosten oder Erbscheinpflicht. ETF-Depots müssen meist regulär vererbt werden.

: Versicherungen ermöglichen die direkte Benennung von Begünstigten, ohne Notarkosten oder Erbscheinpflicht. ETF-Depots müssen meist regulär vererbt werden. Versicherungsnehmer versus versicherte Person: Völlig unbeachtet, weil vermutlich auch unbekannt, sind steuerlich Vorteile durch geänderte Vertragsbeteiligte. Anstatt dass der Sparende beide Rollen ausfüllt, kann zum Beispiel ein Elternteil versicherte Person werden. Verstirbt der Elternteil, ist die Auszahlung aus dem Vertrag vollkommen steuerfrei.

Völlig unbeachtet, weil vermutlich auch unbekannt, sind steuerlich Vorteile durch geänderte Vertragsbeteiligte. Anstatt dass der Sparende beide Rollen ausfüllt, kann zum Beispiel ein Elternteil versicherte Person werden. Verstirbt der Elternteil, ist die Auszahlung aus dem Vertrag vollkommen steuerfrei. Lebenslange Rentenzahlung: Versicherungsverträge können verrentet werden – mit steuerlichem Vorteil durch Ertragsanteilsbesteuerung. Natürlich ist das dann eine Wette auf ein langes Leben. Aber viele von uns werden diese langen Leben haben. ETF-Depots können das nicht leisten. Wichtiger: Sie können die lebenslange Rente nutzen, müssen es aber nicht.

Eigeninteresse statt Objektivität?

Quelle: Screenshot Website Verbraucherzentrale Hamburg

Wie üblich unterbreitet die Verbraucherzentrale am Artikelende ein Beratungsangebot auf Honorarbasis. Das Angebot der Verbraucherzentrale umfasst unter anderem die Kündigung von „falschen“ Verträgen und freundlicherweise direkt den Abschluss von „richtigen“ Verträgen. Im Kleingedruckten finden sich dann noch Hinweise, dass man der Einfachheit halber gewisser Sachen „weglässt“.

Aus dem Artikelkontext lässt sich ableiten, dass die Verbraucherzentrale bereits eine Festlegung getroffen hat. Das ist legitim – aber nicht ohne Interessenkonflikt. Denn wenn nicht alle Fakten in einen Topf geschmissen werden, ist mindestens unklar, was die kostenpflichtige Empfehlung wert sein soll.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Altersarmut und Steuerlast

Ein weiteres Problem des Artikels der Verbraucherzentrale: Es wird suggeriert, dass Kapitalerträge in der Rentenphase mit einem Spitzensteuersatz von bis zu 42 Prozent versteuert werden müssten. Der Großteil der heutigen und künftigen Rentner hat aber vergleichsweise geringe Einnahmen und ist davon nicht betroffen – sei es durch niedrige gesetzliche Renten, Teilrenten oder Mini-Job-Nacharbeit. Das Thema Altersarmut ist heute bereits ein großes Problem und wird sich verstärken.

So liegt die durchschnittliche gesetzliche Altersrente laut Daten der Deutschen Rentenversicherung derzeit bei rund 1.100 Euro brutto monatlich. Damit liegt das Jahreseinkommen häufig unter dem steuerlichen Grundfreibetrag. Selbst wenn private Rentenversicherungen hinzukommen, bewegt sich der persönliche Steuersatz vieler Rentner eher im Bereich von null bis 15 Prozent – und damit deutlich unter der Abgeltungssteuer von rund 27 Prozent.

Lebenslang feste Konditionen?

Während viele ETF-Versicherungen lebenslang feste Konditionen bieten, wird im ETF-Depot von einer pauschalen Kostennote von 0,2 Prozent ausgegangen. Damit ist das ETF-Depot extrem preiswert kalkuliert. Finanziert werden solch niedrigen Kosten oft durch das „Payment for Order Flow“-Verfahren. Damit wird ein Geschäftsmodell für Neobroker beschrieben.

Doch es droht ein Interessenskonflikt, weil der Broker möglicherweise nicht im besten Interesse des Kunden handelt, sondern primär seine eigene Vergütung maximiert. Denn es werden Aktien über einen bestimmten Händler gekauft. Dieser zahlt eine Rückvergütung an den Neobroker (quasi eine Provision). Aus Kundensicht besteht die Gefahr, dass zu teuer eingekauft wird.

Dieser mögliche Nachteil wird von der Verbraucherzentrale nicht erwähnt. Wichtig: Die EU hat dieses Geschäftsmodell bereits untersagt, das Verbot gilt ab Mitte 2026. Darüber hinaus ist fragwürdig, ob eine Kostenquote von 0,2 Prozent über 64 Jahre auch wirklich Bestand hat.

Mein Fazit: Versicherungsverträge nicht voreilig verteufeln

Fondsgebundene Rentenversicherungen sind kein Allheilmittel – aber für viele Menschen eine sinnvolle Lösung. Planbarkeit, steuerliche Vorteile und Sicherheit sprechen besonders für diese Produkte bei langfristiger Vorsorge. Der pauschale Vergleich einer ETF-Rentenversicherung mit einem ETF-Depot ist fachlich fragmentiert und kann Verbraucher zu Entscheidungen verleiten, die langfristig nachteilig sind.

Ich möchte dabei nicht bestreiten, dass es im Versicherungsbereich viele Verträge mit hohen Vertragskosten gibt. Aber auch hier ist die pauschale Verteuflung zumindest unfair. Denn ETF-Fonds sind der breiten Masse erst seit ein paar Jahren zugänglich und waren in der Vergangenheit ebenfalls sehr teuer.

Alte Versicherungsverträge sollten vorurteilsfrei überprüft werden. Verbraucher verdienen eine ehrliche und ausgewogene Beratung – ohne versteckte Agenda. Der Fokus sollte dabei nicht auf ein bestimmtes Produkt gelegt werden, sondern auf die Lösung der finanziellen Sorgen im Rentenalter.

Über den Autor:



Björn Kotzan, geboren 1977, ist ausgebildeter Versicherungskaufmann. Er arbeitet seit 1999 im Versicherungsbereich und betreibt zusammen mit Anja Glorius und Bert Kotzan die Webseiten KVoptimal.de und LVoptimal.de. Die Beratungsschwerpunkte „bis zum Rentenalter“ und „ab dem Rentenalter“ umfassen die Themen PKV, Krankentagegeld- und Arbeitskraftabsicherung sowie Ruhestandsplanungen und werden unter dem Stichpunkt Finanzklarheit zusammengefasst.