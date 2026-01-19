Die Fondsboutique Blackpoint hat in Sachen Vertrieb einen großen Fisch an Land gezogen. Mehr dazu hier.

Die Fondsboutique Blackpoint Asset Management vertreibt ihren Mischfonds Blackpoint Evolution (ISIN: LU2369268425) ab sofort auch über die Sparkassen-Plattform „BIS.on WMS“. Mit der Listung auf der Plattform gewinnt Blackpoint auf einen Schlag rund 140 Sparkassen als neue Vertriebspartner. Der Blackpoint Evolution Fund soll für Sparkassenkunden sowohl als Einzelfonds und auch im Rahmen vermögensverwaltender Strategien erhältlich sein.

Die „BIS.on WMS“-Plattform entstand in einer Zusammenarbeit des Fintechs Dericon mit der Nord LB. Mehr als 160 Institute setzen sie laut Blackpoint mittlerweile ein, darunter über 140 Sparkassen. Rund 1,5 Millionen Finanzinstrumente, davon rund 33.000 Fonds-Anteilsklassen, sind auf ihr gelistet. Bei Blackpoint freut man sich, ab sofort auch auf dem „größten Financial Data Hub in Deutschland“ gelistet zu sein.

Mischfonds mit 5-Sterne-Rating

Der Blackpoint Evolution Fund, aufgelegt 2021, erzielte per Ende Dezember 2025 eine durchschnittliche jährliche Wertentwicklung von rund 10 Prozent über drei Jahre. Im November 2025 wurde er mit einem 5-Sterne-Rating von Morningstar ausgezeichnet – das heißt, dass er nach risikoadjustierter Rendite zu den oberen 10 Prozent seiner Vergleichsgruppe gehört.