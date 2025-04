Larry Fink fordert 50/30/20-Modell in Vermögensallokation

Der Mann, der über das größte verwaltete Vermögen der Welt wacht, will die traditionelle Vermögensaufteilung revolutionieren. In seinem jährlichen Brief an die Investoren plädiert Blackrock-Chef Larry Fink für eine Abkehr vom jahrzehntealten 60/40-Portfolio, das für viele Anleger lange als goldener Standard galt.

„Die Zukunft des standardisierten Portfolios könnte eher wie 50/30/20 aussehen – Aktien, Anleihen und private Vermögenswerte wie Immobilien, Infrastruktur und Private Credit“, schreibt Fink in seinem Aktionärsbrief für 2025.

Demokratisierung des Investierens

Der 72-jährige Chef des weltgrößten Vermögensverwalters mit seinen 11,6 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen sieht den Markt an einem Wendepunkt. Während Kapitalismuskritik in vielen Ländern wieder zunimmt, argumentiert Fink, dass das Problem nicht im Kapitalismus selbst liege: „Der Kapitalismus hat funktioniert – aber für zu wenige Menschen.“