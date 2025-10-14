Blackrock erweitert sein iBonds-Sortiment um sechs neue ETFs mit festen Laufzeiten. Dabei sind erstmals auch Produkte mit Hochzins- und Crossover-Anleihen für europäische Anleger.

Die iBonds sollen die Handelbarkeit von ETFs mit der Vorhersehbarkeit und Laufzeit traditioneller Anleihen kombinieren.

Blackrock baut sein Angebot an iBonds-ETFs deutlich aus. Der Vermögensverwalter bringt sechs neue börsengehandelte Indexfonds mit festen Laufzeiten auf den europäischen Markt, darunter erstmals auch Produkte, die Hochzins- und Investment-Grade-Unternehmensanleihen (Crossover-Bonds) kombinieren.

Die neuen ETFs markieren dabei gleich mehrere Premieren: Es handelt sich Blackrock zufolge um die ersten Fixed-Maturity-ETFs in Europa, die sich auf Hochzinsanleihen und Crossover-Bonds konzentrieren. Die Produkte haben definierte Fälligkeitstermine im Dezember 2028 und 2029 und sind sowohl in US-Dollar als auch in Euro denominiert.

Das verwaltete Vermögen der iBonds-ETF-Reihe von Blackrock hat kürzlich die Marke von 10 Milliarden US-Dollar überschritten – nur zwei Jahre nach dem Start im August 2023. Das geht aus den Angaben des Unternehmens hervor. Die neuen Produkte sollen das schnell wachsende Segment weiter stärken.

Hochzinsanleihen im ETF-Mantel

Die beiden neuen Hochzins-ETFs (iShares iBonds Dec 2028/2029 Term $ High Yield Corp ETF) bieten Zugang zu einem breiten Korb von High-Yield-Unternehmensanleihen mit Fälligkeit 2028 beziehungsweise 2029. Anleger können so laut Blackrock höhere Renditen erzielen und gleichzeitig das Konzentrationsrisiko durch die breite Streuung reduzieren.

Die Crossover-ETFs (iShares iBonds Dec 2028/2029 Term € Corp Crossover ETF) bieten Anlegern die Stabilität bonitätsstarker Papiere zusammen mit dem höheren Renditepotenzial von High-Yield-Anleihen.

Bond-Laddering wird einfacher

Zusätzlich führt Blackrock zwei neue Investment-Grade-ETFs mit Laufzeit bis Dezember 2035 ein. Diese erweitern das Angebot auf ein Zehn-Jahres-Fenster und eignen sich besonders für sogenannte Bond-Laddering-Strategien. Dabei investieren Anleger über verschiedene Laufzeiten hinweg, um definierte Renditen zu erzielen und einen stetigen Einkommensstrom zu generieren.

„Anleger wollen einfache und effiziente Werkzeuge, um Erträge zu erzielen, während die Zinsen immer noch auf einem Zehnjahreshoch liegen“, erklärt Vasiliki Pachatouridi, Leiterin der iShares Fixed Income Produktstrategie für die Region EMEA. Die iBonds-ETFs würden dabei die Handelbarkeit von ETFs mit der Vorhersehbarkeit und Laufzeit traditioneller Anleihen kombinieren.

Da die erste Generation der iBonds-ETFs im Dezember 2025 fällig wird, haben Anleger mit den neuen Produkten die Möglichkeit, ihre Portfolios neu zu bewerten. Die Erlöse können in länger laufende iBonds-ETFs reinvestiert werden, um die aktuell hohen Renditen zu sichern.

Die neuen ETFs im Überblick

Die Gesamtkostenquoten (TER) liegen bei 0,12 Prozent für die Investment-Grade-Produkte, bei 0,20 Prozent für die Crossover-ETFs und bei 0,25 Prozent für die Hochzins-Varianten. Die Dollar-denominierten ETFs werden an der Euronext Amsterdam gehandelt, die Euro-Produkte an der Xetra in Frankfurt.

„Der globale Markt für Anleihen-ETFs hat zuletzt die Marke von 3 Billionen US-Dollar überschritten“, erläutert Pachatouridi. „Innerhalb von nur zwei Jahren kam eine Billion hinzu“ – aus ihrer Sicht ein Zeichen für die wachsende Nachfrage nach stabilen, ertragsgenerierenden Anlagelösungen.