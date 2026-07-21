Radrennen vor der Sagrada Família in Barcelona: Spanien gibt in Europa das Tempo vor – das starke Binnenwachstum macht den Aktienmarkt zum Favoriten der BlackRock-Investmentstrategen.

Die Welt wird von MegaForces transformiert, deren Einfluss wächst. Aufgrund der geopolitischen Fragmentierung wird es in Europa immer dringlicher, strukturelle Herausforderungen anzugehen, die das Wachstum seit Jahren bremsen. Die Entwicklung geht unserer Ansicht nach in die richtige Richtung, was einen Teil des Performance-Rückstands gegenüber den USA ausgleichen könnte, dürfte aber wohl nicht stark genug sein, um ein Comeback auf breiter Front zu initiieren. Chancen sind selektiv vorhanden: Bei Aktien mögen wir Finanzwerte, Infrastruktur, Industriewerte, Roh- und Werkstoffe und Spanien; bei Anleihen europäische Unternehmensanleihen, vor allem High Yield im oberen Bonitätsbereich.

Eine Handvoll MegaForces gestaltet die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte um. Der tiefgreifende Wandel durch künstliche Intelligenz, die geopolitische Fragmentierung und die Energiewende wirken sich gleichermaßen auf Konjunktur und Märkte aus und verändern die Aussichten für Wachstum, Inflation und Kapitalanlage. In diesem neuen Umfeld sind traditionelle makro-ökonomische Fixpunkte weniger zuverlässig, Korrelationen zwischen Anlageklassen geraten ins Schwanken, und Anleger suchen zunehmend nach neuen Wegen, um ihr Portfolio zu diversifizieren. Europa befindet sich an der Schnittstelle unterschiedlicher Kräfte. Die USA ist nach wie vor das Epizentrum der KI-Investitionen; China andererseits dominiert ganze Bereiche der Energiewende und der physischen KI. Darauf reagiert Europa durch den Aufbau von Resilienz in kritischen Wirtschaftssegmenten. Diesen Trend von einer Just-in-Time- zu einer Just-in-Case-Strategie sehen wir als eines der wichtigsten Anlagethemen in der Region.

Vier Investitionsfelder prägen den nächsten Wachstumszyklus

Die hier beschriebene Entwicklung schafft einen Investitionszyklus, der mehrere Jahre umfassen wird und sich auf vier Bereiche fokussiert: Verteidigung, Energie, Technologie und Kapital. Dabei gibt es einen roten Faden, nämlich die Notwendigkeit, weniger verwundbar und sicherer zu werden und das Wachstum zu fördern.

Erstens werden die Ausgaben für Verteidigung strukturell priorisiert und nicht mehr als vorübergehende Reaktion auf geopolitische Ereignisse gesehen. Die Ergebnisse hängen jedoch davon ab, wie schnell und wie effizient Kapital eingesetzt werden kann, zumal sich der Fokus der Politik in einigen wichtigen Ländern wie Spanien, Frankreich und Italien auf die anstehenden Wahlen verlagern dürfte.

strukturell priorisiert und nicht mehr als vorübergehende Reaktion auf geopolitische Ereignisse gesehen. Die Ergebnisse hängen jedoch davon ab, wie schnell und wie effizient Kapital eingesetzt werden kann, zumal sich der Fokus der Politik in einigen wichtigen Ländern wie Spanien, und auf die anstehenden Wahlen verlagern dürfte. Zweitens investiert die Politik im Energiebereich nach jahrelangen Unterinvestitionen und Wachsender Abhängigkeit vom Ausland in Netze, Speicher, Elektrifizierung und kritische Infrastruktur.

nach jahrelangen Unterinvestitionen und Wachsender Abhängigkeit vom Ausland in Netze, Speicher, Elektrifizierung und kritische Infrastruktur. Drittens ist es im Technologiesektor unwahrscheinlich, dass Europa bei KI-Basismodellen eine Führungsrolle einnehmen wird, die Chance liegt aus unserer Sicht eher bei der Anwendung von KI in der Praxis, nämlich in Automatisierung, Robotik, Sensoren, Batterien, Fertigung sowie industrielle Nutzung von Daten und Rechenleistung. Außerdem dürfte die zunehmende Nutzung von KI aus unserer Sicht die Effizienz im Finanzsektor verbessern und Innovationen im Gesundheitswesen unterstützen.

unwahrscheinlich, dass Europa bei KI-Basismodellen eine Führungsrolle einnehmen wird, die Chance liegt aus unserer Sicht eher bei der Anwendung von KI in der Praxis, nämlich in Automatisierung, Robotik, Sensoren, Batterien, Fertigung sowie industrielle Nutzung von Daten und Rechenleistung. Außerdem dürfte die zunehmende Nutzung von KI aus unserer Sicht die Effizienz im Finanzsektor verbessern und Innovationen im unterstützen. Und schließlich braucht es für all dies Kapital. Rücklagen sind in Europa vorhanden, nun gilt es aber, diese Ersparnisse in produktive Investitionen zu überführen. Der Ausbau der Kapitalmärkte könnte zur Finanzierung von Verteidigung, Infrastruktur und Innovation beitragen und zugleich die Kapitalallokation und die Anlagerenditen in der gesamten Wirtschaft optimieren.

Strategische Autonomie sollte jedoch nicht mit einem nachhaltigen europäischen Comeback verwechselt werden: Die Kursgewinne bei Aktien waren in den vergangenen Jahren zwar solide, beruhten jedoch eher auf besseren Bewertungen als auf Gewinnwachstum. Die Kapitalrendite bleibt weiterhin hinter den USA zurück, das Produktivitätswachstum ist verhalten, und die Region muss erst noch beweisen, dass sich höhere Investitionen in einer nachhaltig höheren Rentabilität niederschlagen. Wir bleiben bei europäischen Aktien selektiv und insgesamt neutral.

Unter den Sektoren gilt unsere Überzeugung vor allem dem Finanzwesen. Dafür sprechen eine solide, von gesunden Nettozinsspannen gestützte Profitabilität sowie robuste Bilanzen und Kapitalquoten. Der Sektor spielt weiterhin eine wichtige Rolle bei der Verwaltung des erheblichen Sparvermögens in Europa, auch wenn die Umschichtung in Investitionen nach wie vor von übergeordneten politischen Kräften bestimmt wird. Gleichzeitig scheint die M&A-Aktivität anzuziehen, was einen zusätzlichen deutlichen Impuls bringt.

Außerdem gefallen uns Roh- und Werkstoffe und Industriewerte, zwei Sektoren, die von den europäischen Investitionen in KI, in industrielle Automatisierung, Robotik und Energieinfrastruktur profitieren dürften. Infrastruktur sehen wir als Querschnittsthema, das auf verschiedene Sektoren und Chancen ausgreift – ein gutes Beispiel dafür, warum Anleger unserer Ansicht nach anlageklassenübergreifend denken sollten.

Spanien bleibt bei Aktien unsere erste Wahl. Zwar erscheinen die Bewertungen im Vergleich zu anderen Ländern weniger attraktiv, doch das Binnenwachstum ist nach wie vor das stärkste in der Region. Ein Engagement in Lateinamerika bietet die Möglichkeit, eine wachstumsstarke Region einzubeziehen, wobei das Ergebnis der bevorstehenden Wahlen wohl kaum negative Konsequenzen für die Märkte haben dürfte.

Anleihen sind in Europa jetzt die erste Wahl

Das gesamtwirtschaftliche Umfeld stimmt uns gegenüber europäischen Anleihen positiver als gegenüber dem breiten Aktienmarkt in der Region. Auch wenn die EZB angesichts einer Inflation, die sich vom Zwei-Prozent-Ziel entfernt, weniger Bereitschaft zeigt, den jüngsten Energieschock zu ignorieren, scheinen die Erwartungen des Marktes hinsichtlich der Zinserhöhungen überzogen.

Dass das Wachstum in Europa schwächer ist als in den USA und der finanzielle Spielraum der öffentlichen Hand enger, dürfte auch den Aufwärtsdruck auf die Laufzeitprämien begrenzen. Wir präferieren Anleihen aus dem Euroraum gegenüber US-Papieren, wobei uns insbesondere das kurze und mittlere Ende der Kurve attraktiv erscheint. Außerdem mögen wir europäische Unternehmensanleihen aufgrund der gesunden Bilanzen im Sektor, der moderaten Ausfallraten und der anhaltenden Nachfrage privater Haushalte nach stabilen regelmäßigen Erträgen.

Besonders attraktive Anlagechancen sehen wir bei Unternehmen und Vermögenswerten, die dazu beitragen, Engpässe in Verteidigung, Energie, Technologie und Kapital zu überbrücken. In Europa bevorzugen wir ein selektives und themenorientiertes Engagement in Bereichen, in denen die Versorgung knapp werden und bleiben kann.

Zur Auswahl stehen unter anderem diese Fonds und ETFs, die in europäische Aktien investieren:

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