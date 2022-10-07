Jessica Tan übernimmt Leitung Blackrock baut neue Nachhaltigkeitseinheit auf

Vermögensverwalter Blackrock hat unter dem Namen Sustainable Transition Solutions einen neuen Bereich geschaffen. Die Abteilung wird von Jessica Tan geleitet.

Sustainable Transition Solutions (STS) heißt ein neuer Bereich bei Blackrock, der die bisherige Nachhaltigkeitsabteilung ersetzen soll. Wie das Unternehmen mitteilte, wird Jessica Tan die Leitung der Abteilung übernehmen. Sie war bislang als Strategiechefin für den Vermögensverwalter tätig. Tan berichtet an Philipp Hildebrand, Blackrock-Vizechef (Vice Chairman).

„Jessica Tan war eine der wichtigsten Triebfedern für die Nachhaltigkeitsstrategie, die sich für das Unternehmen als großer wirtschaftlicher Erfolg erwiesen hat“, heißt es vom Vermögensverwalter. So habe Blackrock etwa Erkenntnisse zum Klimawandel in das Risikomanagement der Portfolios integriert und Kontrollmechanismen verbessert. Mit der neuen Einheit solle nun die funktionsübergreifende Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens ausgebaut werden, heißt es.