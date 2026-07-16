Warum die zweite Säule der Altersvorsorge in der Reformdebatte stärker in den Fokus rücken sollte, erläutern die Analysten von BlackRock.

Die Reform der Altersvorsorge gehört zu den wichtigsten wirtschafts- und sozialpolitischen Themen der kommenden Jahre. In der öffentlichen Debatte richtet sich der Blick derzeit vor allem auf die private Altersvorsorge und neue Instrumente wie das Altersvorsorgedepot. Dabei gerät ein Baustein häufig in den Hintergrund, der bereits heute einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Absicherung vieler Beschäftigter leistet: die betriebliche Altersvorsorge (bAV).

Die Ergebnisse der BlackRock Altersvorsorge-Umfrage 2025 zeigen, dass Beschäftigte mit einer betrieblichen Altersvorsorge ihre finanzielle Zukunft deutlich positiver einschätzen als Arbeitnehmer ohne diesen Vorsorgebaustein. Die bAV ergänzt damit die gesetzliche Rentenversicherung und die private Vorsorge sinnvoll und kann das Vertrauen in die eigene finanzielle Absicherung im Ruhestand stärken. Umso wichtiger ist es, den Zugang zur bAV zu erweitern und bestehende Angebote stärker an den Bedürfnissen der Beschäftigten auszurichten.

Betriebliche Altersvorsorge stärkt das Sicherheitsgefühl

Die Umfrage verdeutlicht einen klaren Zusammenhang zwischen betrieblicher Altersvorsorge und finanzieller Zuversicht. 41 Prozent der Beschäftigten mit bAV geben an, auf einem guten Weg zu einem angemessenen Lebensstandard im Ruhestand zu sein. Unter Arbeitnehmern ohne betriebliche Altersvorsorge liegt dieser Anteil lediglich bei 26 Prozent.

Quelle: BlackRock Umfrage zur Altersvorsorge 2025.

Die Ergebnisse lassen zwar keinen unmittelbaren Kausalzusammenhang erkennen, sie zeigen jedoch deutlich, dass eine betriebliche Altersvorsorge mit einem höheren Maß an finanzieller Sicherheit und Zuversicht einhergeht. Gerade angesichts der demografischen Entwicklung und der zunehmenden Bedeutung kapitalgedeckter Vorsorge gewinnt dieser zusätzliche Baustein weiter an Relevanz.

Große Unterschiede beim Zugang

Trotz ihrer Bedeutung ist die betriebliche Altersvorsorge in Deutschland längst nicht flächendeckend etabliert. Nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zahlten im Jahr 2023 lediglich rund 51 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in eine betriebliche Altersvorsorge ein – nahezu unverändert gegenüber vier Jahren zuvor.

Besonders deutlich werden die Unterschiede bei der Unternehmensgröße. Während in Großunternehmen mit mindestens 1.000 Beschäftigten rund 86 Prozent Zugang zu einer betrieblichen Altersvorsorge haben, liegt dieser Anteil in Unternehmen mit bis zu 499 Mitarbeitern bei etwa 60 Prozent. In Kleinstunternehmen mit höchstens zehn Beschäftigten verfügen lediglich rund 30 Prozent der Arbeitnehmer über eine entsprechende Vorsorgemöglichkeit.

Diese Lücke wiegt umso schwerer, da nach Angaben des Statistischen Bundesamtes mehr als die Hälfte aller Beschäftigten in Deutschland in kleinen und mittleren Unternehmen arbeitet. Gerade dort könnte die betriebliche Altersvorsorge einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Absicherung leisten: Unter Beschäftigten in kleinen und mittleren Unternehmen fühlen sich 45 Prozent der Arbeitnehmer mit bAV gut auf den Ruhestand vorbereitet. Ohne betriebliche Altersvorsorge sinkt dieser Wert auf lediglich 30 Prozent.

Mit dem Zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetz, das Anfang 2026 in Kraft getreten ist, verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, die betriebliche Altersvorsorge insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen attraktiver zu machen. Ob die Reform zu einer spürbaren Verbreiterung der Nutzung führt, wird sich allerdings erst in den kommenden Jahren zeigen.

Akzeptiert – aber mit Verbesserungspotenzial

Grundsätzlich genießt die betriebliche Altersvorsorge bei vielen Beschäftigten eine hohe Akzeptanz. Gleichzeitig macht die Umfrage deutlich, dass sie aus Sicht vieler Arbeitnehmer ihr Potenzial noch nicht vollständig ausschöpft.

53 Prozent der Befragten halten die bAV für den steuerlich effizientesten Weg der Altersvorsorge. Jeweils rund die Hälfte bewertet sie als insgesamt besten Vorsorgeweg beziehungsweise als die für die eigene Situation am besten geeignete Lösung. Gleichzeitig sind jedoch lediglich 43 Prozent davon überzeugt, dass ihre betriebliche Altersvorsorge langfristig die erforderlichen Renditen für ihre Ruhestandsplanung erzielen wird.

Diese Ergebnisse zeigen, dass die bAV zwar grundsätzlich als sinnvoll angesehen wird, viele Beschäftigte jedoch Verbesserungsbedarf bei Transparenz, Flexibilität und Attraktivität der angebotenen Lösungen sehen.

Informationsdefizite bremsen die Nutzung

Ein wesentlicher Grund für diese Zurückhaltung liegt offenbar im Informationsstand der Beschäftigten. Viele Arbeitnehmer verfügen nur über begrenzte Kenntnisse zu den Funktionsweisen ihrer betrieblichen Altersvorsorge.

So geben 42 Prozent der bAV-Sparer an, dass zusätzliche steuerliche Anreize sie zu höheren Einzahlungen motivieren würden. Gleichzeitig wissen jedoch 88 Prozent nicht genau, welche steuerlichen Vorteile ihre bestehende betriebliche Altersvorsorge bereits bietet. Lediglich zwölf Prozent kennen nach eigener Einschätzung die Kosten ihrer Vorsorgelösung. Insgesamt fühlen sich nur 17 Prozent der Befragten gut über alle wesentlichen Aspekte ihrer bAV informiert.

Quelle: BlackRock Umfrage zur Altersvorsorge 2025.

Diese Wissenslücken erschweren fundierte Vorsorgeentscheidungen und verhindern, dass bestehende Angebote ihr volles Potenzial entfalten können. Transparenz und verständliche Kommunikation werden damit zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor für die Weiterentwicklung der betrieblichen Altersvorsorge.

Drei Ansatzpunkte für eine stärkere betriebliche Altersvorsorge

Die Ergebnisse der BlackRock Altersvorsorge-Umfrage zeigen, dass die betriebliche Altersvorsorge bereits heute ein wichtiger Pfeiler der Altersabsicherung ist. Gleichzeitig bestehen erhebliche Potenziale, ihre Wirkung weiter zu verbessern.

Erstens sollte der Zugang zur betrieblichen Altersvorsorge insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen weiter ausgebaut werden. Noch immer profitieren viele Beschäftigte nicht von den Vorteilen dieses Vorsorgewegs.

Zweitens sollten die Angebote konsequent an den Erwartungen der Arbeitnehmer ausgerichtet werden. Gefragt sind einfache, transparente und verständliche Lösungen, die sowohl Flexibilität als auch langfristige Renditechancen bieten.

Drittens bleibt finanzielle Bildung ein zentraler Hebel. Wer die Funktionsweise, Kosten und steuerlichen Vorteile seiner betrieblichen Altersvorsorge versteht, kann informiertere Entscheidungen treffen und die vorhandenen Möglichkeiten besser nutzen.

Fazit

Die aktuelle Reformdiskussion zur Altersvorsorge sollte sich nicht ausschließlich auf neue Modelle der privaten Vorsorge konzentrieren. Die betriebliche Altersvorsorge besitzt bereits heute das Potenzial, die finanzielle Sicherheit vieler Beschäftigter nachhaltig zu stärken. Die Umfrageergebnisse legen nahe, dass Arbeitnehmer mit einer bAV ihre finanzielle Zukunft deutlich positiver einschätzen als Beschäftigte ohne diesen Vorsorgebaustein.

Damit die betriebliche Altersvorsorge ihre Rolle als zweite Säule der Altersvorsorge künftig noch besser erfüllen kann, braucht es jedoch einen breiteren Zugang, attraktivere und verständlichere Angebote sowie mehr Transparenz. Gelingt dies, könnte die bAV einen noch größeren Beitrag dazu leisten, die Altersvorsorge in Deutschland insgesamt robuster und zukunftsfester aufzustellen.