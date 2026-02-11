Der Asset Manager Blackrock hat einen aktiv gemanagten Multi-Themen-ETF in Irland registriert. Das Produkt orientiert sich an einer US-Strategie mit 7,4 Milliarden Dollar Volumen.

Blackrock bringt einen neuen ETF auf den Markt.

Blackrock erweitert sein Angebot aktiv verwalteter ETFs in Europa. Der Asset Manager hat den iShares World Thematic Rotation Active ETF bei der irischen Zentralbank registriert, wie „ETF Stream“ berichtet.

Vergleichbare Strategie in den USA

Der Fonds soll flexibel in verschiedene Anlage-Themen investieren. Blackrock steuert die Gewichtungen dabei abhängig vom jeweiligen Konjunkturzyklus über seine interne Asset-Allokation.

In den USA verfolgt Blackrock bereits eine vergleichbare Strategie. Der dort angebotene iShares US Thematic Rotation Active ETF verwaltet 7,4 Milliarden Dollar. Die europäische Version wird jedoch nicht identisch aufgebaut sein. Der US-Fonds wechselt seine Positionen aktiv zwischen verschiedenen Marktthemen und nutzt dabei daten- und KI-basierte Prozesse.

Erster aktiver Themen-ETF 2025 lanciert

Anfang 2025 hatte Blackrock bereits seinen ersten aktiven Themen-ETF in Europa gestartet. Der iShares AI Innovation Active ETF investiert konzentriert in 20 bis 40 Aktien.

Auch andere Anbieter bedienen das Segment der aktiven Multi-Themen-ETFs in Europa. Neben Robeco haben auch Janus Henderson und Wisdomtree entsprechende Produkte im Angebot.