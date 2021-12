Blackrock erweitert Führungsspitze

In der neu geschaffenen Position als Geschäftsführer und Investmentchef Renten wird Rosenberg das Rentengeschäft von Blackrock in den USA ausbauen. Er berichtet an Robert Stanley, Renten-Chef der Blackrock Management Gruppe.Rosenberg kommt von der Bank of America Merrill Lynch, wo er als Leiter des globalen Rentenstrategie-Researchs arbeitete.