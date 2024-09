Blackrock-Chef Larry Fink sieht in der Übernahme eine bedeutende langfristige Investitionsmöglichkeit: "Infrastruktur ist eine der spannendsten langfristigen Investitionsmöglichkeiten, da eine Reihe von strukturellen Veränderungen die Weltwirtschaft umgestaltet", so Fink .

Strategische Bedeutung

Mit der Übernahme will Blackrock seine Position im Bereich der alternativen Anlagen massiv ausbauen, insbesondere in den Bereichen Dekarbonisierung, Energiesicherheit und digitale Infrastruktur. Der Infrastrukturbereich wird als einer der am schnellsten wachsenden Sektoren in den nächsten 10 Jahren gesehen, mit einem Marktvolumen von einer Billion Dollar.

GIP verwaltet ein breites Portfolio an Infrastrukturinvestitionen wie Flughäfen, Häfen, die Suez-Wassergruppe sowie Beteiligungen an Energieparks und Pipelines. Das Unternehmen ist mit einem verwalteten Vermögen von rund 100 Milliarden US-Dollar der größte unabhängige Infrastrukturmanager weltweit.