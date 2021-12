Blackrock: Hilfsprogramm für US-Veteranen

American Corporate Partners (ACP) ist eine Organisation, die Kriegsveteranen den Einstieg ins Berufsleben erleichtern will. Mit Hilfe von Partnerunternehmen wie Deloitte, Morgan Stanley, General Electric, JP Morgan, Bloomberg und Barclays können vor allem im Krieg verwundete Soldaten oder die Ehepartner von verwundeten oder getöteten Soldaten an speziellen Schulungen und Programmen teilnehmen. Vertreter der Partnerunternehmen sollen den Kriegsrückkehrern dabei helfen, beruflich wieder Fuß zu fassen. Zu diesen Partnerfirmen zählt nun auch Blackrock.Der Vermögensverwalter stellt 50 Mitarbeiter, die in landesweiten Programmen die Soldaten schulen und ihnen helfen sollen, ein berufliches Netzwerk aufzubauen. Weitere Partner und Informationen zum Programm von ACP finden sie hier