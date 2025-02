Von der Deutschen Bank – Blackrock holt Chefstrategen

Tuan Huynh wechselt von der Deutschen Bank zu Blackrock und leitet die Kapitalmarktstrategie für die Region Deutschland, Österreich sowie die Schweiz und Osteuropa – allerdings nur vorübergehend, da Ann-Katrin Petersen in Elternzeit gegangen ist.

Huynh verantwortete bei der Deutschen Bank 70 Milliarden Euro

Huynh verantwortete zuvor bei der Deutschen Bank im Wealth Management das globale, diskretionäre Portfoliomanagement. Mit seinem Team betreute er ein Vermögen in Höhe von rund 70 Milliarden Euro, erstrangig investiert in Aktien-, Anleihen- und Multi-Asset-Strategien. Davor arbeitete er als Chefstratege für Europa bei der Bank. Darüber hinaus verbrachte er zwölf Jahre in Singapur und hatte dort verschiedene Positionen inne.

Petersen soll ihren alten Posten wieder übernehmen, sobald sie aus der Elternzeit zurückkehrt. Sie übernahm das Amt Anfang 2024 von Martin Lück. Nach acht Jahren als Chefinvestmentstrategeb machte Lück sich jüngst selbstständig mit der Beratungsgesellschaft Macro Monkey.

Welche Position Huynh nach Petersens Wiedereinstieg bei Blackrock übernimmt, ist bislang nicht bekannt.