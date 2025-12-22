Warum BlackRock im Ausblick auf 2026 risikofreudig bleibt und auf aktives Investieren setzt – und US-Aktien mit KI-Bezug übergewichtet.

Vermögensbildung in 2026 Welche Themen der BlackRock-Ausblick jetzt in den Fokus rückt

Klettern mit Ausdauer und Ambition: Aktives Investieren wird an den Märkten wieder wichtiger.

MegaForces wie KI verändern die Weltwirtschaft und die globalen Finanzmärkte. Eine breite Index-Allokation ist keine neutrale Position – BlackRock bleibt risikofreudig und erwartet, dass das KI-Thema weiterhin konzentriert bleibt. Aktives Investieren ist daher entscheidend, um diesen Wandel erfolgreich zu gestalten.

Mikro wird zu Makro

Der KI-Ausbau liegt derzeit in der Hand weniger Unternehmen, deren gigantische Investitionen die Gesamtwirtschaft beeinflussen. Trotz unsicherer Einnahmen bleibt BlackRock risikofreudig, gewichtet US-Aktien mit KI-Bezug über und sieht gute Bedingungen für aktives Investieren.

Mehr Fremdkapital

Um die Kluft zwischen den hohen Investitionen in den KI-Ausbau und den erst später fließenden Einnahmen zu überbrücken, wird vermehrt Fremdkapital eingesetzt – das erhöht die Verschuldung und das Risiko. BlackRock sieht Chancen an den Kreditmärkten und gewichtet langfristige US-Staatsanleihen taktisch unter.

Diversifizierung als Illusion

Da die Märkte aktuell von wenigen Kräften getrieben werden, ist Diversifizierung heute eine deutlich aktivere Entscheidung. BlackRock bevorzugt flexible Strategien und Renditequellen aus den Privatmärkten gegenüber traditionellen Diversifikatoren wie langlaufenden Anleihen.

Fazit: Aktives Investieren wird wichtiger

BlackRock bleibt risikofreudig und ist überzeugt, dass das KI-Thema weiterhin ein zentraler Treiber für Aktienrenditen bleibt. Das aktuelle Umfeld bietet beste Voraussetzungen für aktives Investieren.

