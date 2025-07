Wie können Anleger ihre Portfolios im aktuellen Umfeld krisensicher gestalten – und gleichzeitig attraktive Renditen erzielen? „Blackrock Systematic Investing“ (BSYS) möchte darauf mithilfe von KI und datengetriebenen Strategien eine Antwort geben.

Im exklusiven Interview erklärt Simon Weinberger, wie Blackrock systematisches Investieren seit 40 Jahren entwickelt und mit diesem Ansatz inzwischen 317 Milliarden US-Dollar verwaltet. Der Experte gibt Einblicke, wie künstliche Intelligenz und menschliche Expertise kombiniert werden – von der Analyse von Millionen Analystenberichten bis zur Entdeckung weniger offensichtlicher KI-Profiteure in der Old Economy. Ein Gespräch über die Zukunft des Investierens, in der Algorithmen zwischen den Zeilen lesen können – aber Menschen die entscheidenden Fragen stellen.

DAS INVESTMENT: Herr Weinberger, Sie feiern gerade 40 Jahre systematisches Investieren bei Blackrock. Was hat sich in dieser Zeit am meisten verändert?

Simon Weinberger: Als wir anfingen, war das noch richtige Handarbeit. Wir hatten eine Handvoll strukturierter Daten, die wir am Desktop verarbeitet haben – mit dem, was man heute als Old-School-Programmiersprachen bezeichnen würde. Unser Ansatz war simpel: Günstige Aktien übergewichten, teure untergewichten. Heute arbeiten wir mit über 300 verschiedenen Datenquellen, viele davon sind unstrukturierte Daten. Wir analysieren alles – von Social-Media-Diskussionen über Textquellen bis hin zu Daten, die wir von Smartphones ablesen können, etwa welche Geschäfte mehr oder weniger frequentiert werden.

Sie analysieren täglich 6.500 Analystenberichte. Wie genau funktioniert das?

Weinberger: Das ist tatsächlich einer der großen Durchbrüche der letzten Jahre. Früher hatten wir ein Wörterbuch mit positiven Wörtern und eines mit negativen. Die Maschine hat dann einfach abgezählt. Das war nicht schlecht, aber natürlich fehleranfällig. Die Maschine verstand keine Negationen, keinen Kontext. Heute können unsere Algorithmen wirklich zwischen den Zeilen lesen. Sie wurden mit über 25 Millionen historischen Analystenberichten trainiert und verstehen den Kontext. Das funktioniert übrigens nicht nur auf Englisch, sondern auch in asiatischen Sprachen – was im asiatischen Markt enorm wichtig ist.

Brauchen Sie dann überhaupt noch Menschen in Ihrem Team?

Weinberger: (lacht) Die Frage höre ich öfter. Tatsächlich hat sich das Profil unserer Mitarbeiter stark verändert. Als ich vor über 20 Jahren anfing, hatten die meisten einen traditionellen Hintergrund in Economics, Finance oder Accounting. Heute ist es eine Mischung. Wir stellen teilweise Leute von Tech-Firmen ein, nicht von traditionellen Mitbewerbern. Aber der Mensch bleibt unverzichtbar – gerade bei der Ideenfindung. Welche Daten könnten interessant sein? Wo finde ich sie? Was ist für den Finanzmarkt relevant? Und ganz wichtig: Am Ende sind immer noch wir als Portfoliomanager verantwortlich. Wenn etwas nicht funktioniert, ist das nicht die Schuld der Maschine, sondern unsere.

Wie hilft Ihr systematischer Ansatz in Krisenzeiten, etwa bei den aktuellen Konflikten im Nahen Osten?

Weinberger: Der große Vorteil ist, dass das Risikomanagement zu 100 Prozent in die Portfolio-Konstruktion integriert ist. Wir schauen nicht erst im Nachhinein, welche Risiken bestehen. Bei uns wird kein Markettiming betrieben. Wir neutralisieren bewusst externe Faktoren wie Markt- oder Branchen-Exposures, soweit das möglich ist. Das bedeutet: Unsere aktive Performance hängt nicht davon ab, ob der Markt rauf oder runter geht. Wir haben über die Jahre gezeigt, dass wir in beiden Marktphasen outperformen können. Das schätzen unsere Kunden besonders – denn sie brauchen die Outperformance oft gerade dann, wenn die Märkte fallen.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen?

Weinberger: Ein großes Risiko in unserer Branche sind die sogenannten Crowded Trades – wenn alle in dieselben Positionen drängen, sei es US-Tech oder andere beliebte Trades. Wenn dann ein großer Marktteilnehmer in Schwierigkeiten gerät und verkaufen muss, kann das die eigene Performance beeinträchtigen. Deshalb ist es entscheidend, differenziert zu sein. Wir müssen immer ein, zwei Schritte vor der Konkurrenz sein – bei den Daten, die wir verwenden, bei den Algorithmen, die wir entwickeln.

Chat GPT kann heute jeder auf seinem Smartphone nutzen. Macht das Ihre Arbeit nicht überflüssig?

Weinberger: Die Verfügbarkeit dieser Tools ist tatsächlich nur ein kleiner Bestandteil dessen, was wir tun. Es geht darum, die richtigen Informationen reinzufüttern – unsere 25 Millionen Analystenberichte und viele andere Datenquellen. Und dann muss man wissen, wie man mit diesen Large Language Models umgeht. Je nachdem, wie Sie fragen, bekommen Sie unterschiedliche Antworten. Es gibt jede Menge Tricks, um nützliche Antworten zu bekommen und das Risiko von Halluzinationen zu minimieren. Diese Expertise hat der Durchschnittsnutzer nicht.

Blicken wir in die Zukunft: Was erwartet uns in den nächsten fünf Jahren?

Weinberger: Wir stehen erst am Anfang, sowohl was das Investieren angeht als auch die Implikationen von KI für die Volkswirtschaft. Interessant sind nicht nur die offensichtlichen Gewinner, bei denen vieles schon eingepreist ist. Spannend wird es bei Unternehmen der Old Economy, die auf riesigen Datenschätzen sitzen. Nehmen Sie große Supermarktketten als Beispiel – nicht als Investment-Tipp zu verstehen. Die haben durch ihre Loyalty-Karten irre viele Daten von Millionen Kunden. Manche dieser Unternehmen können das Marketing bereits komplett personalisieren. Das sind die weniger offensichtlichen Nutznießer der KI-Revolution.

Was sollten Anleger über systematisches Investieren wissen?

Weinberger: Es geht um Konsistenz über Jahre und Jahrzehnte. In einem Jahr kann jeder Glück haben, aber konstante Outperformance über lange Zeiträume – das ist es, was unsere Kunden schätzen. Ich sehe unseren Ansatz als Mittelweg: Für diejenigen, die nur passiv investieren, lassen sie ein, zwei Prozent Outperformance auf dem Tisch liegen. Und für die, die in stark konzentrierte Fonds investieren – klar, der kann letztes Jahr 20 Prozent Outperformance erzielt haben. Aber was ist die Chance, dass sich das wiederholt? Und wie hoch ist das Risiko, dass Sie genau dann Kapital verlieren, wenn Sie es am meisten brauchen?!

Über Simon Weinberger

Simon Weinberger ist Managing Director und EMEA Head of Portfolio Management für Systematic Active Equity (SAE) bei Blackrock. Er ist Mitglied des Blackrock European Investment Committee (EIC), des SAE Equity Research Approval Board (ERAB) und fungiert als Co-Deputy des BSYS Investment Committee (BIC). Weinberger ist seit 2003 für Blackrock tätig. Zuvor war er leitender Portfoliomanager innerhalb des europäischen Scientific Equity Teams bei Barclay's Global Investors (BGI), das 2009 mit Blackrock fusionierte. Er begann seine Karriere bei der Boston Consulting Group und dem Institut für Höhere Studien in Wien, Österreich. Weinberger erwarb 1998 einen MA in Wirtschaftswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien und 2002 einen PhD in Finanzwissenschaften an der Universität Wien.