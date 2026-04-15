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Ungeachtet des geopolitisch angespannten Umfelds wurden die Gewinnerwartungen für Unternehmen in den USA und den Schwellenländern zuletzt weiter nach oben revidiert – auch mit Blick auf das Gesamtjahr 2026. Ein zentraler Treiber bleibt dabei die zunehmende Bedeutung der künstlichen Intelligenz (KI).

In den Schwellenländern leisten insbesondere Unternehmen aus Südkorea und Taiwan, die als zentrale Anbieter von KI‑Hardware eine Schlüsselrolle spielen, einen wesentlichen Beitrag zu den positiven Gewinnrevisionen. In den USA wird für Halbleiterunternehmen für dieses Jahr ein Gewinnanstieg von rund 80 Prozent erwartet, wovon auch der Technologiesektor insgesamt profitiert.

Gleichzeitig hat sich die Bewertungsprämie von Technologieaktien spürbar verringert. Das Kurs‑Gewinn‑Verhältnis des US‑IT‑Sektors liegt im relativen Vergleich zu anderen Sektoren auf dem niedrigsten Niveau seit Mitte 2020, während für 2026 ein Gewinnwachstum von rund 43 Prozent erwartet wird – nach rund 26 Prozent im Vorjahr.

Den ausführlichen BlackRock Marktausblick von Ann-Katrin Petersen, Leiterin Kapitalmarktstrategie bei BlackRock, können Sie hier nachlesen.