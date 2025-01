Blackrock verlässt das Klimabündnis der Finanzbranche „Net Zero Asset Managers Initiative“ (NZAMI). Die Mitglieder verpflichten sich, das Ziel einer klimaneutralen Wirtschaft bis spätestens 2050 zu unterstützen. Der Schritt habe rechtliche Gründe. Das teilte der weltgrößte Asset Manager, der rund 11,5 Billionen Dollar verwaltet, per Kundenbrief mit.

„Unsere Mitgliedschaft in einigen dieser Organisationen haben zu Verwirrung über Blackrocks Praktiken geführt und uns rechtlichen Forderungen von verschiedenen öffentlichen Stellen ausgesetzt“, schreibt Philipp Hildebrand, der ehemalige Präsident der Schweizerischen Nationalbank und heute Vice Chairman bei Blackrock darin.

Blackrock, aber auch Vanguard – der Vermögensverwalter trat bereits 2022 aus der Initiative aus – und State Street wurden bislang von elf republikanisch regierten Bundesstaaten verklagt. Der Vorwurf: Die Vermögensverwalter würden durch ihren Klimaaktivismus gegen Kartellgesetze verstoßen, dadurch unter anderem die Kohleproduktion reduzieren und die Energiepreise in die Höhe treiben. Auch würden sie ihre treuhänderischen Pflichten verletzen, indem Klimainitiativen priorisiert würden.

Ausstieg markiert Kehrtwende von Blackrock

Der Austritt markiert einen Wendepunkt. In der Vergangenheit hatte CEO Larry Fink die ESG-Bemühungen intensiv beworben und 2020 erklärt, dass „Klimarisiken Anlagerisiken sind“. Ursache für den Sinneswandel dürfte der Beginn von Donald Trumps zweiter Amtszeit als US-Präsident am 20. Januar sein. Trump bezeichnete die wissenschaftliche Übereinstimmung zum menschengemachten Klimawandel wiederholt als „Schwindel“. Viele Experten rechnen damit, dass die kommende US-Regierung zahlreiche Nachhaltigkeitsregulierungen zurückfahren wird.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem täglichen Newsletter – gratis direkt in Ihr Postfach. Jetzt abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Laut der Website zählt NZAMI derzeit rund 320 Unterzeichner, die mehr als 57,5 Billionen Dollar verwalten. Die Sorge besteht, dass der Austritt von Blackrock andere Vermögensverwalter dazu veranlassen könnte, dem Branchenprimus zu folgen.

Bereits sämtliche US-Großbanken, namentlich J.P. Morgan Chase, Citi, Goldman Sachs, Bank of America und Wells Fargo stiegen in den vergangenen Wochen aus der für ihre Branche gegründeten Net Zero Banking Alliance (NZBA) aus. Auch hierfür gilt die kommende Präsidentschaft von Donald Trump als Ursache.

Deutsche Bank und Commerzbank wollen Mitglied der NZBA bleiben

Die Deutsche Bank, die auch in den USA aktiv ist, hält bislang an dem Klimabündnis fest. Ein Sprecher verwies auf einen Post von Nachhaltigkeitschef Jörg Eigendorf auf LinkedIn, der nach wie vor gültig sei: „Wir als Deutsche Bank bleiben der NZBA verpflichtet und werden weiterhin unsere Netto-Null-Verpflichtung umsetzen“, teilte dieser darin mit. Auch die Commerzbank bezeichnet die Mitgliedschaft bei der Net Zero Banking-Alliance bislang als einen „wesentlichen Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie“.

Zwischen dem Start der NZBA im April 2021 und Oktober 2024 wuchs die Klimakoalition von 43 Banken aus 23 Nationen auf 144 Institute aus 44 Ländern. Seit vergangenem Herbst schrumpfte der Anteil der NZBA-Institute an den globalen Bank-Assets wieder von gut 40 auf 35 Prozent. Mit dem Wegbruch der US-Schwergewichte dürfte der Anteil weiter stark abnehmen.