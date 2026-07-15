Der weltgrößte Vermögensverwalter hat in Irland einen aktiv verwalteten ETF eingereicht, der ausschließlich auf den Verteidigungssektor setzt.

Blackrock legt im Geschäft mit Verteidigungs-ETFs nach. Wie „ETF Stream“ berichtet, reichte der weltgrößte Vermögensverwalter bei der irischen Zentralbank einen aktiv gemanagten Verteidigungsfonds zur Zulassung ein: den iShares Global Defence & Security Active Ucits ETF. Für Europa wäre das eine Premiere, der erste aktiv verwaltete ETF, der ausschließlich auf den Verteidigungssektor setzt.

Ganz allein am Markt ist der Konzern damit allerdings nicht. Schon im vergangenen Oktober schickte Ark Invest Europe einen aktiven Fonds ins Rennen, der Verteidigung und Raumfahrt bündelt.

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Vorbild für das neue Produkt ist ein US-Fonds, der iShares Defense Industrials Active ETF. Er setzt auf Unternehmen, die vom weltweiten Ausgabenschub für Verteidigung und Sicherheit profitieren sollen, und hat seit seinem Start im Mai 2025 bereits 4 Milliarden Dollar eingesammelt.

Für Blackrock wäre es bereits das vierte Verteidigungsprodukt in Europa. Zuletzt brachte das Haus im Mai seinen in den USA gelisteten iShares U.S. Aerospace & Defence ETF über den Atlantik.

Zuflüsse trotz Kursschwäche

Die Nachfrage nach den Fonds hält an, obwohl die Rüstungsaktien selbst zuletzt schwer unter Druck standen. Der iShares U.S. Aerospace & Defence Ucits ETF (ISIN: IE000IR2DEM6) sammelte allein in der Woche vom 8. bis 12. Juni 427,1 Millionen Euro ein und war damit der meistgekaufte in Europa gelistete ETF dieses Zeitraums, wie aus Daten von Trackinsight hervorgeht.

Hintergrund des wachsenden Angebots sind die steigenden Verteidigungsbudgets. Die weltweiten Verteidigungsausgaben stiegen 2025 auf 2,63 Billionen Dollar, die europäischen Nato-Länder erhöhten ihre Etats binnen eines Jahres um rund 20 Prozent. Das Segment ist längst kein Nischenmarkt mehr: In Europa sind derzeit 19 Verteidigungs-ETFs gelistet.