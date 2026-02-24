BlackRock Marktausblick Internationale Aktien: Für einen Einstieg ist es noch nicht zu spät

In der vergangenen Woche wurden die Börsen zwar von „klassischen“ fundamentalen Faktoren beeinflusst – dazu zählten freundlichere Einkaufsmanagerindizes im Euroraum, ein zäher unterliegender Preisdruck in den USA sowie das als „falkenhaft“ interpretierte Protokoll der US-Notenbank Fed.

Am Freitag hatte der Oberste Gerichtshof einen Großteil von Präsident Trumps Zöllen als unrechtmäßig ausgelegt – was zeitweise die Risikobereitschaft globaler Anleger erhöhte. Dessenungeachtet sind wir der Ansicht, dass das jüngste Urteil und die Antwort der Regierung – so wurde auf anderer Gesetzesgrundlage ein neuer globaler Zoll von 15 Prozent für 150 Tage verfügt – nichts an der strukturellen Zersplitterung der Weltwirtschaft ändern.

Was bedeutet all dies für internationale Aktien? Blickt man auf die entwickelten Märkte, haben Aktien – außerhalb der USA – nicht nur in Europa, sondern vor allem auch in Japan – unterm Strich im laufenden Jahr besser abgeschnitten (Quelle: LSEG, 20.02.2026). Viele Anleger suchen bewusst Alternativen zum technologiegetriebenen US-Markt, weshalb diese Märkte an Bedeutung gewonnen haben.

Zwar sind die Bewertungsabschläge gegenüber den USA kleiner geworden, doch wir sehen weiterhin Chancen für Investitionen.

Den ausführlichen BlackRock Marktausblick von Ann-Katrin Petersen, Leiterin Kapitalmarktstrategie bei BlackRock, können Sie hier nachlesen.