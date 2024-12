BlackRock-Ausblick 2025: In strukturelle Kräfte investieren

Der Blick auf 2024 zeigt, warum es wenig sinnvoll ist, neue US-Wirtschaftsdaten mit einem typischen Konjunkturverlauf erklären zu wollen: Es wirken vielmehr strukturelle Kräfte.

Würden wir uns in einem typischen Zyklus befinden, hätte sich die US-Konjunktur infolge der straffen Zinspolitik im Kampf gegen die Inflation abschwächen müssen. Das war 2024 nicht der Fall. Die Inflation wurde zwar gebremst, das Wachstum aber nicht.

Warum ging letztlich die Teuerung zurück? Wir gehen davon aus, dass andere, stärkere Kräfte am Werk waren wie die Normalisierung der Güter- und Arbeitsmärkte nach der Pandemie sowie der unerwartete Anstieg der Zuwanderung. Der Einwanderungsschub erklärt auch die kurzzeitig höhere Arbeitslosenquote in den USA. Sie war nicht wie üblich ein Indikator für eine Wachstumsabkühlung, wie zunächst von den Märkten angenommen.

Was bedeutet das nun für 2025? Wir erwarten anhaltenden Inflationsdruck in den USA als Reaktion auf die zunehmende geopolitische Fragmentierung, die massiven Ausgaben für den KI-Ausbau und den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft. Zudem könnte die alternde Erwerbsbevölkerung langsam zum Problem werden, wenn die Zuwanderung abebbt und damit die Löhne weiter zu stark steigen, um die Inflation auf das Zwei-Prozent-Ziel der US-Notenbank zurückzuführen.

Wir glauben nicht, dass die Fed einen typischen Lockerungszyklus beginnt. Zwar dürfte sie 2025 die Zinsen weiter senken, und das Wachstum wird etwas abkühlen. Bei einer Teuerung über dem Zielwert hat die Fed jedoch wenig Spielraum, die Zinsen merklich unter 4 Prozent zu senken. Sie dürften somit deutlich über dem Vor-Corona-Niveau verharren.

Wie die globale Transformation neue Investitionsströme schafft

Kurz gesagt: Im Anlageumfeld vollziehen sich gegenwärtig große Umbrüche. Den Kapitalmärkten fällt bei dieser Transformation eine zentrale Rolle zu. Im Zuge der Umwälzungen wird viel Kapital benötigt, und bereits heute wird kräftig investiert. Tech-Giganten machen der US-Regierung bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung allmählich Konkurrenz.

Aber es geht um mehr als den Ausbau von KI und der dafür benötigten Rechenzentren. So schätzt das BlackRock Investment Institute in seinem Übergangsszenario, dass der wachsende Energiehunger in dieser Dekade Investitionen von jährlich 3,5 Billionen US-Dollar erfordern wird (etwa für Solarparks, Stromnetze, Öl- und Gasförderung). Bei der Förderung dieser Investitionen und Infrastrukturvorhaben stoßen Regierungen zunehmend an ihre finanziellen Grenzen.

Wir erwarten, dass die Kapitalmärkte – auch in Schwellenländern – auf der Suche nach neuen Anlagechancen und Renditequellen Kapital in diese Richtung lenken werden. Davon profitieren bereits die Börsen. An ihnen sind Unternehmen notiert, denen die Transformation schon heute zugutekommt, weil sie sich neue Einnahmequellen, vor allem mit KI-Bezug, erschließen.

Auch die Privatmärkte dürften eine wichtige Rolle spielen, indem sie Anlegern Möglichkeiten bieten, in die Transformation zu investieren, denn über die öffentlichen Märkte lässt sich nur ein Teil der benötigten Mittel aufbringen. Die Privatmärkte können etwa Engagements in jungen Wachstumsfirmen, die die Einführung von KI vorantreiben, ermöglichen sowie Investitionen in wichtige Infrastrukturprojekte lenken. Wir erwarten, dass die Zukunft des Finanzwesens – eine weitere MegaForce – durch bankfremde Kreditgeber geprägt wird, die immer häufiger solche Großprojekte finanzieren werden. Kaum verwunderlich also, dass das Investmentdaten-Unternehmen Preqin bis 2029 eine Verdopplung des an den Privatmärkten verwalteten Vermögens gegenüber 2023 erwartet (siehe Grafik).

Das zeigt unseres Erachtens, wie sehr sich der Finanzsektor selbst verändert und Neues hervorbringt, nachdem Geschäftsaktivitäten, die bislang in der Hand einzelner Institute wie Banken lagen, von anderen übernommen werden.

Grafik 1: Private-Equity-Anlagen haben Auftrieb

Was bedeutet das für Anleger?

Für die Transformation wird viel Kapital benötigt, schon jetzt wird kräftig investiert.

BlackRock ist der Ansicht, dass den Privatmärkten bei der Finanzierung der Transformationswellen eine zentrale Aufgabe zufällt.

Weitere Einblicke finden Sie hier.