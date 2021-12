Blackrock: Mit Absolute Return Fonds auf die Rentenmärkte

Der Fondsmanager des Blackrock Absolute Return Bond Fund Ian Winship versucht, sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten Erträge, die über dem Geldmarktzins liegen, zu erzielen. Dabei kann er alle Rententfonds-Strategien von Blackrock einsetzen und ist an keinen Vergleichsindex gebunden.Winship kam im Oktober vergangenen Jahres zu Blacrock. Davor war er beim Hedegfonds-Anbieter Brevan Howard als Leiter im Bereich Absolute Return Produkte tätig.