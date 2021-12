Blackrock mit neuem Absolute Return Rentenfonds

Der Rentenfonds BSF Global Absolute Return Bond (ISIN: LU0783530669) will sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Renditen eine positive Wertentwicklung über dem Euribor erzielen. Dabei ist das Fondsmanagement an keinen Vergleichsindex gebunden.Fondsmanager Ian Winship, Leiter des Rententeams Sterling Fundamental von Blackrock, kombiniert bei seiner Anlagestrategie fundamentale und quantitative Elemente. Dabei versucht er, die besten Produkte in allen Sektoren des Rentenmarktes – von internationalen Zinssätzen über Schwellenmärkte und Anleihen von Investment-Grade-Qualität bis hin zu Hochzinsanleihen – zu finden. Darüber hinaus kann der Manager auch Derivate einsetzen.Für seine Anlageentscheidungen kann Winship auf das weltweite Research von Blackrock sowie auf die Technologie der Blackrock-Rententochter Blackrock Solutions zugreifen.