Blackrock bringt seinen ersten rein japanischen Aktien-ETF aus der aktiven Reihe an den Markt. Die Titelauswahl steuern Quant-Modelle.

Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock legt einen aktiv gemanagten ETF auf japanische Aktien auf. Der iShares Japan Equity Enhanced Active ETF (ISIN: IE000OLIUP21) soll Anlegern Zugang zum japanischen Aktienmarkt bieten.

Als Referenzindex dient der MSCI Japan Index, an dem der Fonds sein Risiko ausrichtet, ohne ihn abbilden zu wollen. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,25 Prozent. Aufsichtsrechtlich stuft Blackrock das Produkt nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung ein.

Quant-Modelle statt Fondsmanager

Welche Titel ins Portfolio wandern, entscheidet kein Manager, der einzelne Bilanzen durchgeht. Diese Aufgabe übernehmen quantitative, regelbasierte Modelle: Sie schätzen für jede japanische Aktie den erwarteten Renditebeitrag und rechnen prognostizierte Risiken und Handelskosten gegen. Mindestens 70 Prozent des Vermögens müssen dabei in Unternehmen fließen, die in Japan ansässig sind, dort notieren oder ihren Geschäftsschwerpunkt haben. Für die Steuerung verantwortlich ist das systematische Aktienteam von Blackrock mit Jeff Shen, Ryan Kim, Siya Gao und Muzo Kayacan.

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Zum Auflagezeitpunkt verteilt sich das Vermögen auf rund 170 Einzelwerte. Zu den größten Aktienpositionen zählen Schwergewichte der japanischen Wirtschaft: die Großbank Mitsubishi UFJ, der Chipausrüster Tokyo Electron, das Technologie-Konglomerat Softbank sowie der Speicherhersteller Kioxia, der Industriekonzern Hitachi und der Autobauer Toyota.

Die Eckdaten

Der ETF investiert direkt in die enthaltenen Aktien, thesauriert seine Erträge und ist in Irland domiziliert. Aufgelegt wurde er am 16. Juni 2026, seit dem 18. Juni läuft der Handel an der Euronext Amsterdam. Die Fondswährung ist US-Dollar. Zum Start verwaltet der Fonds nach Anbieterangaben rund 10 Millionen US-Dollar.

Der Fonds gehört zur „Enhanced Active“-Familie von iShares, mit der Blackrock seine Palette aktiv gemanagter ETFs in Europa ausbaut.