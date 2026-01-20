2026 verändern die Privatmärkte die Art und Weise, wie die Gesellschaft Infrastruktur aufbaut, wie Unternehmen ihr Wachstum finanzieren und wie Anleger ihre Portfolios diversifizi.

Bau einer Erdgasleitung in Süddeutschland: Privatmärkte finanzieren die Zukunft und können höheres Renditepotenzial bei geringerem Risiko bieten.

Warum sich der Einstieg bei Private Equity jetzt lohnen könnte

Kapitalanleger suchen weltweit in einer sich wandelnden Wirtschaft nach Stabilität. Privatmärkte können Lösungen für drängende Herausforderungen bieten und Anlagechancen bereitstellen. Sie können neu definieren, wie Staat und Unternehmen Infrastruktur aufbauen, wie Firmen Wachstum finanzieren und wie Anleger diversifizierte Portfolios aufbauen.

Neue Liquiditätsquellen

Seit einigen Jahren sind Börsengänge sowie Fusionen und Übernahmen rückläufig, und viele Firmen bleiben länger in privater Hand. Damit gewinnen Private Credit und Secondaries an Bedeutung.

Ein erweiterter Anlegerkreis

Erst seit Kurzem an den Privatmärkten aktive Kundengruppen wie Wealth-Investoren erhöhen ihre Privatmarkt-Engagements vor allem über Evergreen-Fonds wie ELTIFs sowie Modellportfolios, die eine bessere Liquidität in Aussicht stellen.

Privatmärkte vor einem Entwicklungssprung

In einer Weltwirtschaft im Wandel, in der Anleger Stabilität suchen, können die Privatmärkte aus unserer Sicht Lösungen für viele drängende Herausforderungen sowie Anlagechancen bereithalten.

Mit weniger börsennotierten Unternehmen und rückläufigen Börsengängen werden Private Credit und Secondaries wichtige Instrumente, um Zugang zu Wachstum und Liquidität zu erhalten.

Ein erweiterter Anlegerkreis, darunter Wealth-Investoren und Sparer für den Ruhestand, nutzt inzwischen semi-liquide Evergreen-Strukturen, die, unterstützt von regulatorischen Neuerungen, die Privatmärkte niedrigschwelliger zugänglich machen und die Liquidität verbessern können.

Anleger verfolgen zunehmend einen Ansatz, der das gesamte Portfolio in den Blick nimmt und neben börslichen auch private Vermögenswerte einbezieht, um auf Chancen in Bereichen wie künstliche Intelligenz (KI), Infrastruktur und Immobilien zuzugreifen.

Im Zuge transparenterer und besser zugänglicher Daten beobachten wir, wie sich die Privatmärkte weiterentwickeln: Private und öffentliche Märkte stehen nicht mehr an entgegengesetzten Polen, sondern ordnen sich eher in eine Art neues Kontinuum ein und bilden ein liquideres, integriertes Ökosystem innerhalb des Gesamtportfolios.

Private Credit: Die Einstellung verändert sich

Phasen mit hoher Volatilität führen dazu, dass der Anteil von Private Credit an der gesamten Kreditvergabe steigt, mit mehr Anlagechancen bei Asset-basierten Finanzierungen und bei privaten Krediten an bonitätsstarke Unternehmen.

Volatile Phasen, wie wir sie 2025 erlebt haben, hatten in der Vergangenheit stets langfristig den Effekt, dass mehr Kreditnehmer Private Credit nutzten.

Im Private-Credit-Segment der Asset-basierten Finanzierungen erwarten wir 2026 deutlich mehr Anlagechancen.

Angetrieben durch die steigende Nachfrage beobachten wir Wachstum im Private-Credit-High-Grade-Segment. Dieser Trend dürfte sich unserer Ansicht nach im kommenden Jahr fortsetzen.

Infrastruktur: Eine generationenübergreifende Anlagechance

MegaForces wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz, der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und demografischer Wandel erweitern die Palette an Infrastruktur-Anlagechancen an den Privatmärkten.

Die rasante Digitalisierung, die Migration von Daten in die Cloud sowie künstliche Intelligenz führen zu einer Nachfrage nach Infrastruktur (z. B. Rechenzentren), die höher ist denn je.

Die globale Energiewende und die wachsende Bedeutung von Energiesicherheit erfordern enorme Investitionen in die Stromproduktion.

Der globale demografische Wandel – so etwa die wachsende Weltbevölkerung und die steigende Zuwanderung in urbane Räume – erhöht den Bedarf an Infrastrukturinvestitionen.

Private Equity: Fokus auf Liquidität

Im Private-Equity-Segment nutzen immer mehr Investoren Secondaries für ihr Liquiditäts- und Portfoliomanagement. Bei Growth Equity sowie Co-Investments sehen wir attraktive Chancen.

Der Secondaries-Markt wächst und entwickelt sich, mehr Investoren nutzen ihn als Liquiditätsquelle und Portfoliomanagement-Tool.

Im Growth-Equity-Segment beobachten wir, dass die Zahl der Anlagechancen steigt, da viele Unternehmen frisches Kapital zu günstigeren Konditionen suchen. Fondsmanager wiederum profitieren vom Zugriff auf immer mehr Daten.

Mit dem Anstieg des gesamten Deal-Volumens entwickeln sich Co-Investments zu wichtigen Bausteinen in Portfolios, zumal Investoren sich mehr Kontrolle, Transparenz und Kosteneffizienz wünschen.

Immobilien: Neugestaltung einer Anlageklasse

Unserer Ansicht hat der globale Immobilienmarkt einen Neustart hingelegt. Führend sind dabei Wohn-, Industrie- und Spezialimmobilien, darunter auch Rechenzentren.

Anfang 2026 beginnt am Immobilienmarkt ein neuer Zyklus, der sich grundlegend von dem vor wenigen Jahren unterscheidet.

Die größten Anlagechancen im kommenden Jahr sehen wir bei Wohnungen und Industrieimmobilien wie beispielsweise Logistikimmobilien, denen globale gesamtwirtschaftliche Entwicklungen Rückenwind verschaffen.

Spezialimmobilien wie Rechenzentren, Life-Sciences-Immobilien, Kindertagesstätten und Self-Storage-Einrichtungen nehmen einen immer größeren Teil des Anlageuniversums im Immobiliensektor ein.

Portfolioperspektive

Immer mehr Wealth-Investoren und Rentensparer entdecken die Privatmärkte, begünstigt durch neue Fondsstrukturen, die den Zugang erleichtern und die Liquidität verbessern, sowie Technologien für mehr Transparenz.

Einst die Domäne großer institutioneller Anleger, können Privatmärkte heute Lösungen für einen größeren Anlegerkreis bieten, um resiliente Portfolios aufzubauen.

Diese Entwicklung schafft Anlagechancen, wirft aber auch Fragen auf, etwa zur Positionsgröße, Strukturierung und Liquidität.

Nicht alle privaten Vermögenswerte verhalten sich gleich. Ein Verständnis der unterschiedlichen Risiko-Ertragsprofile von Buyouts, Private Credit und Infrastruktur kann zu informierteren Anlageentscheidungen führen.

Das Fazit

Privatmarktanlagen werden für immer mehr Anleger zu einem wichtigen Baustein innerhalb einer Strategie, die das ganze Portfolio im Blick hat – und das in einer Zeit, in der die Privatmärkte selbst sich durch Transparenz, besseren Zugang und eine ganzheitliche Perspektive weiterentwickeln.

Der Aufbau eines erfolgreichen Anlageprogramms für die Privatmärkte ist Kunst und Wissenschaft zugleich. Die Kunst besteht darin, den Liquiditätspfad, die Portfolio-Governance und die praktischen Beschränkungen in Einklang zu bringen; die Wissenschaft darin, die ungleichmäßigen Verteilungen, Korrelationen und Diversifizierungsvorteile jeder Anlageklasse zu verstehen. Mit Bedacht und Sorgfalt genutzt, können die Privatmärkte die seltene Kombination aus höherem Renditepotenzial und geringerem Risiko bieten.