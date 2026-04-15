Der weltgrößte Vermögensverwalter meldet einen der stärksten Jahresstarts seiner Geschichte – und zeigt, wie ernst er den Umbau zum Technologieanbieter nimmt.

Blackrock hat am 14. April 2026 seine Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Sie fallen stark aus – stärker, als es das volatile Marktumfeld hätte erwarten lassen. Doch was die Ergebnisse über das Tagesgeschäft hinaus interessant macht, ist die wachsende Bedeutung des Technologiegeschäfts: Aladdin und die im vergangenen Jahr übernommene Datenplattform Preqin gewinnen im Konzern zunehmend an Gewicht.

Der Gesamtumsatz von Blackrock stieg im ersten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal um 27 Prozent auf 6,7 Milliarden US-Dollar. Das verwaltete Vermögen lag zum Quartalsende bei 13,9 Billionen Dollar – ein Plus von 20 Prozent im Jahresvergleich. Gegenüber dem vierten Quartal 2025 sank es leicht von 14,0 auf 13,9 Billionen Dollar aufgrund negativer Marktbewegungen und Wechselkurseffekten.

Die Nettozuflüsse summierten sich auf 130 Milliarden Dollar. Angeführt wurden sie von iShares ETFs, die mit 132 Milliarden Dollar einen Rekord für ein erstes Quartal verzeichneten. Über die zurückliegenden zwölf Monate flossen insgesamt 744 Milliarden Dollar in die Fonds des Hauses – bei einem organischen Gebührenwachstum von 10 Prozent.

Das bereinigte Betriebsergebnis stieg um 31 Prozent auf 2,67 Milliarden Dollar, die bereinigte operative Marge legte um 130 Basispunkte auf 44,5 Prozent zu.

Aladdin: Wachstum im Technologiegeschäft

Der Umsatz aus Technologiedienstleistungen und Abonnements stieg im ersten Quartal um 22 Prozent auf 530 Millionen Dollar – gegenüber 436 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Der sogenannte Annual Contract Value (ACV), der die vorausschauende annualisierte Auftragslage misst, wuchs um 14 Prozent.

Im Zentrum des Technologiegeschäfts steht Aladdin, eine Investment-Management-Plattform, die Blackrock nicht nur intern nutzt, sondern als Software-as-a-Service-Lösung an Banken, Versicherungen und institutionelle Anleger weltweit vermarktet. Gemeinsam mit den Plattformen Preqin und eFront unterstützt das Technologieökosystem von Blackrock mittlerweile mehr als 350.000 Nutzer weltweit und wird von rund 7.500 Mitarbeitern entwickelt und betrieben.

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Besonders kräftig wächst Preqin, das Londoner Datenunternehmen für Private-Markets-Informationen, das Blackrock im März 2025 übernommen hatte. Im ersten Quartal 2026 steuerte Preqin rund 65 Millionen Dollar zum Technologieumsatz bei.

Der Hintergrund: Institutionelle Anleger suchen im schwerer zugänglichen Segment der privaten Märkte – Private Credit, Infrastruktur, Private Equity – zunehmend nach verlässlichen Daten und Benchmarks. Preqin gilt hier als Marktstandard. Die Integration in die Blackrock-Plattform verbindet Kapitalallokation und Dateninfrastruktur unter einem Dach – ein Ansatz, den der Konzern als zentrales Differenzierungsmerkmal versteht.

Im Private-Markets-Segment selbst verzeichnete Blackrock Nettozuflüsse von 9 Milliarden Dollar. Private Credit und Infrastruktur waren die stärksten Treiber. Das verwaltete Vermögen in privaten Märkten belief sich zum Quartalsende auf 320 Milliarden Dollar.

Rotation zugunsten internationaler Engagements

Die Kundenbewegungen im ETF-Geschäft spiegeln das veränderte Marktumfeld wider. Anleger rotierten im ersten Quartal aus US-Aktien-Positionen heraus und in internationale sowie sogenannte Precision-Produkte hinein. iShares verdoppelte dadurch seine Netto-Basisgebühren gegenüber dem Vorjahresquartal.

Auch im aktiven Management verzeichnete Blackrock Zuflüsse von 29,6 Milliarden Dollar. Aktive Aktienstrategien steuerten 3 Milliarden Dollar bei. Systematische Strategien schnitten dabei besonders stark ab: Über einen Drei- und Fünfjahreszeitraum lagen 91 beziehungsweise 94 Prozent des entsprechenden verwalteten Vermögens oberhalb der Benchmark oder des Peer-Medians, meldet das Unternehmen. Mehr zu den Systematic-Strategien von Balckrock erfahren Sie hier im Text „389 Milliarden Dollar, 1.000 Signale: So funktioniert Blackrock Systematic“.