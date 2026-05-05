12,5-Kilo-Barren der Deutschen Bundesbank im Wert von je 1,6 Millionen Euro: Seit 2022 übersteigt die jährliche Goldnachfrage der Notenbanken konstant die Marke von 1.000 Tonnen.

In einem von Alice Kazak moderierten Webinar skizzierte Evy Hambro, Leiter des BlackRock-Rohstoff-Teams und Portfoliomanager des BGF World Mining sowie BGF World Gold, ein eindringliches Bild der aktuellen Lage an den globalen Rohstoffmärkten. Seine Botschaft war klar: Das klassische 60/40-Portfolio hat ausgedient – zumindest als alleiniges Diversifikationsinstrument.

Evy Hambro,

Leiter des BlackRock-Rohstoff-Teams

Hambro eröffnete das Webinar mit einer grundlegenden These: Die bewährte Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen habe in den vergangenen fünf Jahren deutlich weniger Diversifikationsschutz geboten als in den zwei Jahrzehnten zuvor. In einer Welt, die von geopolitischen Spannungen – vom US-Israel-Iran-Konflikt über den Ukraine-Krieg bis hin zu den Verwerfungen rund um Taiwan – sowie von der KI-Revolution geprägt sei, brauche es neue Ansätze. „Diversifikation ist in einer fragmentierteren und volatileren Welt von größter Bedeutung“, betonte Hambro.

Gold spiele dabei eine besondere Rolle. Angesichts der hohen Konzentration vieler Portfolios auf die sogenannten „Magnificent Seven“ Tech-Aktien empfahl Hambro, Gewinne zu realisieren und Kapital umzuschichten: „Es ist sinnvoll, einen Teil der Gewinne mitzunehmen und das Kapital neu zu allokieren.“

Rohstoffe als geopolitisches Instrument

Ein zentrales Thema des Webinars war die zunehmende Verstaatlichung von Rohstoffstrategien. China dominiert die globale Raffination kritischer Materialien – von Graphit und Seltenen Erden über Polysilizium bis hin zu Stahl – in einem Ausmaß, das westliche Lieferketten strukturell verwundbar macht. Hambro brachte es auf den Punkt: „Das Angebot konzentriert sich auf nur wenige Hände – es ist unerlässlich, dass Rohstoffe zugänglich sind. Sie sind von nationaler Bedeutung. Eine heimische Kontrolle über Lieferketten ist notwendig.“

Seit 2025 hat sich die Lage weiter zugespitzt: Die USA erhoben massive Zölle auf Stahl, Aluminium und Kupfer, während China mit Exportbeschränkungen bei Seltenen Erden, Silber und Düngemitteln reagierte. Chinas neuer Fünfjahresplan vom März 2026 macht die Sicherung strategischer Rohstoffe zur nationalen Priorität – ein Zeichen, dass der Rohstoffnationalismus kein vorübergehendes Phänomen ist.

KI treibt die Kapitalnachfrage – und den Rohstoffbedarf

Die Investitionsausgaben der fünf größten Hyperscaler werden allein in 2026 auf rund 650 Milliarden US-Dollar geschätzt – ein Vielfaches des gesamten globalen Bergbausektors. Für Hambro ist dies kein Widerspruch, sondern eine Chance: „Der KI-Trend schwächt sich nicht ab – er ist ausgeprägter denn je.“ Rechenzentren und digitale Infrastruktur benötigten enorme Mengen an Energie und Metallen, was die Rohstoffnachfrage langfristig anfache. Zugleich beobachtet er eine Rotation: „Viele Anleger sind zu stark in KI investiert“ – und der Iran-Konflikt habe diesen Umdenkprozess beschleunigt.

Der sogenannte H.A.L.O.-Trade („Heavy Assets, Low Obsolescence“) steht für Investments in „reale, unverzichtbare Substanzwerte“ – also Vermögenswerte wie Metalle, Energie oder Infrastruktur, die nicht durch technologische Entwicklungen entwertet werden und langfristig gebraucht werden. Anders gesagt: Es geht um Anlagen, die nicht „veralten“, sondern im Gegenteil mit struktureller Nachfrage an Bedeutung gewinnen.

Während digitale Geschäftsmodelle schnell disruptiert werden können, bleiben physische Ressourcen wie Kupfer, Silber oder Energie die Grundlage jeder wirtschaftlichen Aktivität – ob für KI-Rechenzentren, Stromnetze oder industrielle Produktion. Genau diese Beständigkeit macht sie attraktiv.

Staatsverschuldung und die Flucht in Gold

Hambro zeichnete auch ein düsteres Bild der öffentlichen Finanzen. Japan liegt bei einer Schuldenquote von rund 255 Prozent des BIP, die USA, Frankreich und das Vereinigte Königreich bewegen sich ebenfalls über der 100-Prozent-Marke – mit steigender Tendenz bis 2035. Die Konsequenzen seien generationenübergreifend: „Kinder und Enkelkinder werden unter den Lasten der Verschuldung leiden. Die sich in immer neue Dimensionen aufblähende Rechnung wird nicht kleiner werden.“

In diesem Umfeld decken sich immer mehr Zentralbanken mit Gold als Schutz vor Währungsentwertung ein. Seit 2022 übersteigt die jährliche Goldnachfrage der Notenbanken konstant die Marke von 1.000 Tonnen. Für Hambro ist der Goldpreis kein Spekulationsobjekt, sondern ein Symptom: „Der Goldpreis ist das Ergebnis dieser gesellschaftlichen Herausforderungen. Er wird weiterhin steigen, wenn sich die Probleme weiter verschärfen.“

Angespanntes Angebot – strukturelle Chancen für Investoren

Trotz steigender Nachfrage durch die Energiewende und die Digitalisierung bewegen sich die realen Bergbauinvestitionen inflationsbereinigt auf einem historischen Tiefstand. Der Sektor habe „jahrzehntelang unterinvestiert“ und lediglich bestehende Produktion aufrechterhalten, so Hambro. Nun fordere der globale Umbau hin zu einer digitalen und immer stärker elektrifizierten Wirtschaft ein deutlich höheres Angebotswachstum. „Wir befinden uns erst in der Anfangsphase eines neuen Rohstoffzyklus“, unterstrich Hambro.

Besonderes Augenmerk legte er auf Silber und Kupfer. Silber sei längst nicht mehr nur ein Edelmetall, sondern ein unverzichtbarer industrieller Rohstoff für die elektrifizierte Welt – mit wachsender physischer Nachfrage und nur sehr wenigen reinen Silberproduzenten. Kupfer werde ebenfalls eine tragende Rolle spielen und sei neben Gold der zweitgrößte Baustein in BlackRocks Rohstofffonds.

Hambros Fazit für Anleger fiel unmissverständlich aus: „Anleger sollten investieren, um sich Beteiligungen an den großen Profiteuren der steigenden Nachfrage zu sichern.“

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