Blackrock-Schwellenmarktexperte: Saudi-Arabien, Katar und Südkorea schlagen die Bric-Länder

„Südkorea ist derzeit wie Japan vor 20 Jahren“, sagte Tubbs zu Citywire. Unternehmen wie der Autobauer Hyundai sowie der Handy-Anbieter Samsung werden aufgrund ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses auf dem internationalen Mark mittlerweile als ernsthafte Konkurrenz wahrgenommen.Insbesondere der Aufschwung Chinas werde der südkoreanischen Wirtschaft zu Gute kommen, ist der Schwellenmarkt-Experte überzeugt. Schließlich gehen 20 Prozent der südkoreanischen Export-Produkte ins Land der Mitte. Insgesamt machen Exporte 45 Prozent des BIPs in Südkorea aus.An Saudi-Arabien schätzt Tubbs neben dem Öl-Reichtum vor allem die junge Bevölkerung: 70 Prozent der 23 Millionen Einwohner sind unter 30. Dies wirke sich positiv auf das Binnenwirtschafts-Wachstum aus. Zudem müsse die Regierung die Infrastruktur ausbauen, so der Fondsmanager. Dies schaffe Arbeitsplätze und locke internationale Investoren ins Land.Katar – eine erdölreiche Halbinsel im Persischen Golf zwischen Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten – hat laut Tubbs zwar die Größe vom Belgien, aber das zweitgrößte BIP weltweit. Derzeit versuche die Regierung, sich von seiner Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen zu lösen, indem sie Bildung, Wissenschaft und Technik fördert. Dies ziehe Unternehmen – vor allem aus dem Technologiebereich – an.