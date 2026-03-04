Frankfurt, 41. Etage, Blick über die Bankentürme. Ahmed Talhaoui sitzt im Meetingraum „Städel“ bei Blackrock und sagt einen Satz, der einigen die Kehle zuschnüren dürfte: „Die Idee von drei Quant-Typen in einer Garage? Das hat mal funktioniert. 2026 funktioniert es nicht mehr.“



Der Mann muss es wissen. Die Blackrock Systematic Gruppe ist verantwortlich für 389 Milliarden US-Dollar, umfasst 240 Mitarbeiter, deren Algorithmen täglich 15.000 Aktien und 3.000 Kreditpapiere analysieren. Der Großteil seiner systematischen Assets hat die Benchmark-Mediane geschlagen. Wenn er über die Zukunft des quantitativen Investierens spricht, ist das keine Spekulation – es ist fundiert.

Doch dann erzählt er eine Geschichte über Excel. „Als Excel die Finanzwelt eroberte, hatten die Leute Angst“, sagt er. „Angst, dass alle Analysten zum gleichen Ergebnis kommen würden. Dass die Modelle identisch werden. Dass die Märkte zu effizient werden.“ Er lehnt sich zurück. „Wissen Sie, was passiert ist?“

Nichts davon. Obwohl alle die gleiche Software nutzten, kam jeder Analyst zu anderen Schlüssen. Die Modelle blieben divers, die Märkte ineffizient.

Und diese Geschichte, glaubt Talhaoui, erkläre mehr über die Zukunft der KI an den Finanzmärkten als die meisten Prognosen. Denn während die halbe Branche fürchtet, dass künstliche Intelligenz das Investieren über kurz oder lang zum Nullsummenspiel macht, ist er vom Gegenteil überzeugt: KI wird die Märkte nicht uniformer machen. Sondern dynamischer, kreativer, menschlicher.

Der Vollkreis eines Coders

Fast 30 Jahre sind vergangen, seit Ahmed Talhaoui 1997 als junger Entwickler bei J.P. Morgan anfing. Als Teenager studierte er Informatik, verbrachte Stunden vor dem Bildschirm, schrieb Code. „Ich war ein durchschnittlicher Programmierer, ehrlich gesagt. Aber ich hatte eine echte Leidenschaft dafür entwickelt.“ Seine erste Rolle: Entwickler für Optionsanalytik auf Anleihen. „Das war eine andere Zeit. Die Rechenleistung war begrenzt, die Programmiersprachen primitiv. Excel existierte noch nicht – wir arbeiteten mit Lotus Notes. Das Internet war gerade erst am Start.“

Was folgte, war eine klassische Karriere im Asset Management. Er wechselte aus der Technologie ins traditionelle Investment, durchlief verschiedene Positionen, wurde schließlich Chief Investment Officer eines Pensionsfonds. Die Expertise im Coding? Schien verloren, überflüssig geworden in einer Welt diskretionärer Fondsmanager.

Doch dann, fast drei Jahrzehnte später, schloss sich der Kreis. Als er im Dezember 2022 zu Blackrock zurückkehrte und die Leitung der Blackrock Systematic Group übernahm – damals noch deutlich kleiner als heute –, kehrte er zurück zu seinen Wurzeln. „Ich bin zurück beim Coding“, sagt er und lächelt. „Ich schreibe nicht mehr viel selbst – wir haben klügere Leute dafür im Team. Aber ich führe wieder Code aus. Und es ist super aufregend.“

Diese biografische Schleife spiegelt die fundamentale Transformation der Finanzindustrie: Vom diskretionären Investing hin zu systematischen Strategien, die auf Daten, Algorithmen und maschinellem Lernen basieren. Mit mehr als 1.000 Signalen, die täglich Tausende von Wertpapieren bewerten, verkörpert Blackrock Systematic diesen Wandel wie kaum ein anderes Haus.

2007: Die Lektion vom reinen Faktor-Spiel

Die Geschichte von Blackrock Systematic beginnt 1985 – mit gerade einmal drei Signalen. Heute sind es über 1.000. Doch der Weg war alles andere als linear. „2007 war ein Wendepunkt“, erinnert sich Talhaoui. Damals erlebten viele Quant-Strategien, die stark auf Faktor-Exposure setzten, schwere Verluste. „Die Strategien waren zu konzentriert.“

Blackrock zog radikale Konsequenzen: Der Fokus verschob sich weg von Faktoren, hin zu dem, was Talhaoui „pure idiosyncratic alpha“ nennt – Renditen aus unternehmensspezifischen Ineffizienzen, die nicht durch bekannte Marktfaktoren erklärt werden. „Das bedeutet nicht, dass wir Faktoren nicht mögen. Wir managen über 30 Milliarden Dollar in reinen Faktorstrategien“, betont er. „Aber für unsere Alpha-Strategien neutralisieren wir bewusst Faktor-Exposures. Wir wollen die kleinen Ineffizienzen finden, die niemand sonst sieht.“

Das Ergebnis: Wenn man die Renditen der Blackrock-Strategien einer Faktoranalyse unterzieht, bleibt ein großer Teil „unexplained“ – unerklärbar durch bekannte Marktfaktoren. „Genau das wollen wir“, sagt Talhaoui. „Es zeigt, dass unsere Returns aus all diesen kleinen, idiosynkratischen Prognosen kommen.“



Über fünf Jahre haben nach Angaben von Blackrock mehr als 90 Prozent der systematischen Assets die Benchmark-Mediane geschlagen.

1.000 Signale mit Verfallsdatum

Was sind diese Signale? „Jedes einzelne Signal für sich ist nicht besonders wertvoll“, erklärt Talhaoui. „Die Kraft liegt in der Kombination.“ Ein Signal könnte die Stimmung in chinesischen Chat-Räumen über Unternehmen sein – relevant für den chinesischen Markt, nutzlos für US-Aktien. Ein anderes analysiert Jobausschreibungen auf Unternehmenswebseiten, wieder ein anderes durchforstet Social Media nach Hinweisen auf Markenstärke.

15 Prozent der Signale verlieren jährlich an Wert und müssen ersetzt werden.

Die Herausforderung: „Etwa 15 Prozent unserer Signale verlieren jedes Jahr an Wert.“ Entweder weil die Information breiter verfügbar wird und mehr Wettbewerber die gleiche Erkenntnis jagen oder sich die Marktstruktur verändert hat. „Signale leben und sterben. Das ist ein sehr dynamisches Ökosystem.“ Deshalb muss das Team ständig neue Signale entwickeln – rund 150 pro Jahr, nur um den Status quo zu halten.



Und hier kommt der Faktor Mensch ins Spiel.



„Wir brauchen Kreativität“, sagt Talhaoui mit Nachdruck. „Die meisten Ideen für neue Datensätze stammen von Menschen.“ Ein Beispiel: Jemand im Team wollte Social-Media-Daten anzapfen, die Einblicke in den Einzelhandel geben. Zunächst funktionierte es nicht. Dann hatte jemand eine Eingebung: Was, wenn man Social-Media-Aktivität mit Website-Traffic kombiniert? „Wenn ich in sozialen Netzwerken ein Produkt sehe, das mir gefällt, und dann auf die Website gehe – das ist ein viel stärkerer Indikator für künftige Verkäufe.“



Das Signal funktionierte.



„Einer unserer besten Portfoliomanager in Europa hat Psychologie studiert“, erzählt Talhaoui. „Nicht jeder hat einen PhD. Wir haben viele Datenwissenschaftler, aber auch Leute ohne klassischen Hintergrund. Weil wir glauben: Man braucht verschiedene Perspektiven, um auf die nächsten Signale zu kommen.“

Das große Daten-Sieb: 80 Prozent Ausschuss

Doch nicht jede Idee führt zum Ziel. Blackrock hat ein eigenes Team für Data Acquisition – Experten, die neue Datensätze screenen, testen, bewerten. „Und trotzdem liegt die Ablehnungsquote bei 80 Prozent“, sagt Talhaoui. „80 Prozent aller Datensätze, die wir in der finalen Testphase prüfen, landen im Papierkorb.“

Das Problem: Die meisten Daten korrelieren mit bereits bekannten Faktoren. „Ein konkretes Beispiel“, sagt Talhaoui: „Das Value-Signal ist eines der bekanntesten Signale im Investment-Management.“ Was das Team feststellte: Die Mehrheit der neuen Datensätze, die angeboten wurden, korrelierten stark mit dem Value-Faktor. „Die Leute kommen mit guten Absichten. Aber die Daten sind repetitiv – nur nicht offensichtlich. Erst wenn man tief in die Details geht, merkt man es.“

Diese Disziplin ist entscheidend. Denn bei über 1.000 Signalen droht permanent die Gefahr des Overfittings – eines Modells, das die Vergangenheit perfekt erklärt, aber in der Zukunft versagt. „Jede neue Signalidee geht durch ein Research-Komitee“, erklärt Talhaoui. „Und eine der wichtigsten Fragen ist: Ist dein Signal additiv zum Rest? Bringt es wirklich neue Information?“

Dazu kommt ein zweiter Schutzmechanismus: Beim Portfoliobau neutralisiert das Team bewusst Faktor-Exposures. Die Kombination aus rigoroser Signalprüfung und bewusster Neutralisierung bekannter Faktoren soll sicherstellen, dass die Alpha-Generierung nicht auf Glück oder statistischem Rauschen beruht.

Wie Maschinen Sprache verstehen lernten

Eine der größten Entwicklungen der vergangenen Jahre ist die Sentiment-Analyse mit Large Language Models. „Vor zehn Jahren war die Sentimentanalyse naiv“, erklärt Talhaoui. „Man zählte einfach positive und negative Wörter. Das hat zwar funktioniert, aber war nicht tief genug.“

Heute nutzt Blackrock trainierte Large Language Models (LLMs), die Nuancen verstehen. „Wir haben LLMs auf spezifische Dokumente trainiert: Broker-Reports, Earnings Calls, News-Seiten, selbst Chat-Räume. Und wir gehen sehr granular vor.“

Ein Beispiel: Conference Calls werden aufgeteilt nach Sprecher. Redet der CFO oder der CEO? Wird die Q&A-Session separat analysiert von der Kernpräsentation? „Wir haben unser Modell mit über 15 Millionen Dokumenten trainiert“, sagt Talhaoui. Jeden Tag werden weltweit 6.500 neue Broker-Reports veröffentlicht – das Modell verarbeitet sie alle.

Das Ergebnis: 61 Prozent Genauigkeit bei der Vorhersage von Marktreaktionen auf Earnings Calls.

Zum Vergleich: ChatGPT-4 erreicht in der normalen Version etwa 52 Prozent. „Von 52 auf 61 Prozent zu kommen, ist enorm wertvoll“, betont Talhaoui. „Niemand sagt, dass man 100 Prozent Trefferquote braucht. Roger Federer gewann auch nur etwas mehr als 50 Prozent seiner Punkte. Wenn man starkes Risikomanagement hat, reicht ein gewisses Skill-Level. 60 Prozent sind nahezu perfekt.“

Der Unterschied zu Foundation-Modellen: „ChatGPT wurde auf allem Möglichen trainiert. Wenn man ein Modell spezifisch auf ein Problem trainiert, erreicht man dieses Genauigkeits-Level. Und wir haben eine gewisse Secret Sauce, die wir nicht verraten. Aber wir wissen, wie man diese Modelle kalibriert, wie man Dokumente richtig taggt, wie man Fine-Tuning macht. Das ist Wissen und Erfahrung, die wir über Jahre aufgebaut haben.“

Die Excel-Prophezeiung

Und damit schließt sich der Kreis zur Excel-Geschichte. „Als Excel kam und jeder Analyst damit arbeitete, waren die Leute besorgt: Werden jetzt alle zum gleichen Ergebnis kommen?“ Talhaoui schüttelt den Kopf. „Das ist nie passiert. Und bei KI wird es noch weniger passieren.“

Seine These: „Excel war ein Werkzeug zwischen Input und Output. Aber selbst wenn man zehn Leuten Excel gibt und das gleiche Problem, bekommt man zehn verschiedene Antworten.“ Bei KI sei die Spannbreite noch größer. „Wenn man zehn Leuten zehn KIs gibt, bekommt man noch diversere Antworten. Weil es so viele Freiheitsgrade gibt, so viel Zufälligkeit, so viele Variationen.“

Talhaoui ist überzeugt: KI wird nicht zu mehr Konvergenz führen, sondern zu mehr Diversität. „Mehr Gedankenfreiheit, mehr Innovation, mehr Dispersion.“

Der zweite Punkt: „Um ein KI-Framework auf das nächste Level zu bringen, braucht es massive Investments.“ Ein Beispiel: Blackrock hat Agents entwickelt, die erkennen, wenn ein KI-Modell falsche Daten liefert – und die automatisch die Fehler korrigieren. „Das ist keine triviale Übung.“

Ein anderes Problem: „KI ist voreingenommen. Unternehmen, die am meisten zitiert werden, tauchen am häufigsten auf.“ Also hat das Team Mechanismen entwickelt, um zu fragen: Empfiehlst du diese Aktie wirklich aus den genannten Gründen – oder nur, weil sie oft erwähnt wird? „Das kann man korrigieren. Aber es braucht Arbeit.“

Die Konsequenz: „Es gibt AI – und es gibt AI Plus“, sagt Talhaoui. „AI Plus bedeutet: die Fähigkeit, deine KI anzupassen, zu korrigieren, zu verbessern. Und das ist teuer.“ Seine Einschätzung für die Zukunft ist deshalb eindeutig: „Als ich jung war, gab es diese Idee: Drei Quant-Typen in einer Garage können eine Hedgefonds-Strategie entwickeln. Das hätte funktioniert. 2026 funktioniert es nicht mehr.“

Warum der Vertrieb plötzlich einfach wurde

Früher war es schwer, systematisches Investieren zu verkaufen. Die Modelle waren komplex, die Zielgruppe nischig. „Man brauchte offene Kunden“, erinnert sich Talhaoui.

Heute? „Es ist unglaublich einfach geworden, mit Kunden über diese Themen zu sprechen.“ ChatGPT und die KI-Welle hätten ihm den Weg geebnet. „Unsere Kunden nutzen KI. Sie verstehen Daten. Selbst Deep-Retail-Investoren führen erstaunlich detaillierte Gespräche mit uns.“ Die Fragen seien sehr tiefsinnig geworden, weil die Kunden die Technologie zunehmend verstehen.

„Natürlich ist die Performance wichtig. Aber es liegt auch daran, dass wir mit Investoren zusammenkommen, die diese Technologie verstehen.“

Die größte Bedrohung heißt Overconfidence

Was ist die größte Gefahr für einen systematischen Investor? Talhaoui zögert nicht: „Overconfidence. Zu glauben, dass man alles weiß.“ Ein Beispiel: „Wir neutralisieren Second-Order-Market-Exposures, um uns auf Alpha zu fokussieren. Aber was, wenn es Faktoren gibt, die wir nicht kennen?“

Doch er fügt hinzu: „Ein systematischer Investor ist ein rationaler Investor. Wir kaufen, was günstig ist, und verkaufen, was teuer ist. Und irgendwann funktioniert das.“ Das Problem sind irrationale Märkte. „Wenn Märkte irrational sind, ist das zunächst großartig – wir können viele Gelegenheiten nutzen. Aber was, wenn das Pendel nicht zurückschwingt? Wenn es lange, lange so bleibt?“

John Maynard Keynes formulierte es treffend: Märkte können länger irrational bleiben, als man solvent bleiben kann.

Talhaouis Lehre: „Man muss demütig bleiben. Selbst wenn es gut läuft, muss man leicht paranoid sein über Marktrisiken, die man nicht versteht. Man muss die Konkurrenz und deren Positionierung beobachten.“

Warum Coder nicht aussterben werden

Talhaoui hat die Evolution des Programmierens durchlebt – von Assembly-Code über BASIC und C bis zu C++. „Und jedes Mal hörte ich dasselbe“, sagt er. „Oh, ihr macht Coding zu einfach. Jetzt kann es jeder.“ Er lacht. „Aber das Gegenteil ist passiert.“

Jede Vereinfachung habe den Menschen ermöglicht, mehr zu schaffen. Schneller. Transparenter. „Wenn du heute Datenwissenschaftler bist, helfen dir Coding-Agents, mehr zu machen. Es ist Hebel, nicht Ersatz.“ Seine Überzeugung: „Ich bin absolut gegen die Ansicht, dass wir keine Coder mehr brauchen, weil Maschinen so gut coden.“

Sein Rat an die nächste Generation? „Fokussier dich auf Mathematik.“ Dafür sprechen zwei Gründe: „Lange war das Problem nicht die Mathematik, sondern Rechenleistung und Daten. Das ist jetzt gelöst.“ Und zweitens: „Die Mathematik, die man für Machine Learning braucht, ist nicht das schwierigste Feld. Es ist ein vernünftiges Level, das jeder erreichen kann. Und damit ein sehr gutes Investment.“

Rationalität in irrationalen Zeiten

Am Ende bleibt eine Erkenntnis: Systematic Investing ist kein Kampf Mensch gegen Maschine, sondern eine Symbiose. Die Maschine analysiert täglich 15.000 Aktien, verarbeitet 6.500 Broker-Reports, liest Social Media, scannt Conference Calls. Der Mensch stellt die richtigen Fragen, entwickelt kreative Hypothesen, erkennt Verzerrungen, korrigiert Fehler.

„Wir brauchen Kreativität“, sagt Talhaoui noch einmal. „Je mehr man auf KI und Big Data setzt, desto mehr braucht man sie.“

389 Milliarden Dollar, 1.000 Signale, 240 Mitarbeiter – das sind die nüchternen Zahlen. Aber dahinter steht eine Philosophie: dass die Zukunft des Investierens weder rein maschinell noch rein menschlich ist, sondern beides zugleich. Dass Demut wichtiger ist als Selbstgewissheit. Dass ein Psychologie-Student ein besserer Portfoliomanager sein kann als ein Mathematik-PhD. Dass Roger Federer nur etwas mehr als 50 Prozent seiner Punkte gewinnen musste, um der Beste zu sein.

Und dass Excel die Welt nicht uniformer gemacht hat – sondern diverser. Genau das wird auch mit KI passieren. Nur schneller, lauter, unberechenbarer. Talhaoui wirkt nicht beunruhigt darüber. Im Gegenteil: Er lehnt sich in seinem Stuhl zurück und blickt auf die Skyline. „Das“, sagt er, „ist genau das, wovon wir überzeugt sind.“