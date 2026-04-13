Boston, ein hochkonzentrierter Cluster aus Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Kapitalgebern: Mehr als 1.000 Biotech-Unternehmen sind hier angesiedelt – von Start-ups bis zu globalen Pharmakonzernen.

Ende 2025 gehörte der Gesundheitssektor zu den Top-Performern am Aktienmarkt. Doch der Weg dorthin war alles andere als geradlinig. AJ Ziegler, Director Sector & Thematic Product Strategie bei BlackRock, zeichnete im Webinar, moderiert von Jessica Gruss, Vice President iShares & Wealth Sales bei BlackRock, ein differenziertes Bild: Nach einem politisch aufgewühlten Jahr 2025 – geprägt von Debatten um den sogenannten „One Big Beautiful Bill Act“ sowie Unsicherheiten rund um Zölle und Most-Favored-Nation-Klauseln – habe sich das Umfeld für Healthcare-Investoren 2026 spürbar verbessert. „Die politischen Belastungen liegen weitgehend hinter uns“, so Ziegler.

Der geopolitische Schock des Iran-Krieges, der dem Gesamtmarkt schwer zugesetzt hat, habe an der fundamentalen Stärke des Sektors nichts geändert. Zieglers Botschaft: Die Ertragsdynamik im Gesundheitssektor ist intakt – und genau das zählt langfristig.

Struktureller Schub: Demografie und Innovation

Was den Gesundheitssektor für Anleger so interessant macht, sind nach Ansicht von Ziegler zwei langfristige Megatrends, die sich gegenseitig verstärken:

Demografie: 1985 waren 12 Prozent der US-Bevölkerung 65 Jahre oder älter. Bis 2030 wird dieser Anteil mit dann 20 Prozent deutlich steigen – und ältere Menschen geben im Durchschnitt dreimal so viel für Gesundheitsleistungen aus wie jüngere (Quelle: FactSet). Die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen wächst folglich strukturell.

Innovation: Gleichzeitig erlebe die Branche eine beispiellose Innovationswelle – von Durchbrüchen in der Onkologie und Immunologie über minimalinvasive Roboterchirurgie und Next-Generation-Diagnostik bis hin zu KI-gestützter Medikamentenentwicklung. „KI kann die Entwicklungszeit für neue Wirkstoffe deutlich verkürzen“, betonte Ziegler. Der Effekt sei noch nicht vollständig in den Bewertungen eingepreist – ein struktureller Vorteil für Investoren, die sich frühzeitig positionieren.

Derzeit historisch attraktive Bewertungen

Aktuell weise der Sektor einen Bewertungsabschlag von rund 20 Prozent gegenüber dem breiten Markt auf – ein Niveau, das zuletzt während der Covid-Pandemie und der Einführung des Affordable Care Act 2008 erreicht wurde. Zieglers Fazit: „Zu diesen günstigen Niveaus kaufen Anleger jetzt definitiv nicht zu teuer.“

Warum aktives Management entscheidend ist

Ein zentraler Aspekt des Webinars, in dem speziell auf den BGF World Healthscience Fund eingegangen wurde, war die enorme Renditestreuung innerhalb des Gesundheitssektors. Die vier Teilsektoren – Pharma, Biotech, Medical Devices und Healthcare Providers & Services – performen von Jahr zu Jahr völlig unterschiedlich. So lag Biotech 2022 bei +10,3 Prozent, während Medical Devices gleichzeitig um 25,0 Prozent einbrachen – eine Differenz von über 35 Prozentpunkten (FactSet, BlackRock).

Ein passiver Indexansatz könne die Teilsektoren nicht flexibel gewichten, so Ziegler, und würde damit zwangsläufig auch die Verlierer halten. Aktives Management hingegen ermögliche es, gezielt dort überzugewichten, wo Potenzial erkennbar ist – und Risiken konsequent zu meiden.

Das Team: Wissenschaftler, Mediziner, Investoren

Als Herzstück des BGF World Healthscience Fund stellte Ziegler das Investmentteam vor. Leitende Portfoliomanagerin ist Erin Xie, Ph.D., Managing Director mit 31 Jahren Erfahrung. Das achtköpfige Team verfügt durchschnittlich über 22 Jahre Erfahrung – und versteht Wissenschaft und Medizin auf höchstem Niveau.

Jeder Teilsektor wird von dedizierten Spezialisten abgedeckt. Unternehmensbesuche sowie regelmäßige Due-Diligence-Gespräche mit Ärztinnen und Ärzten sichern den Informationsvorsprung. Hinzu kommen die Ressourcen der gesamten BlackRock-Plattform: Risk & Quantitative Analytics, ein globales Capital-Markets-Team sowie ESG Analytics.

Der Standortvorteil Boston – weltweit führender Biotech-Hub – ermöglicht exklusiven Zugang zu Unternehmen, Branchenexperten und Forschungstrends.

Portfoliostrategie: Conviction mit Risikodisziplin

Das Fondsvermögen des BGF World Healthscience Fund beträgt 12,7 Milliarden US-Dollar (BlackRock, Stand: 31. März 2026). Das aktuelle Portfolio spiegelt die Überzeugungen des Teams klar wider: Biotech ist mit rund 3,7 Prozentpunkten gegenüber dem MSCI World Healthcare Index übergewichtet – eine langfristige, konsistente Wette auf Innovationspotenzial. Healthcare Providers & Services hingegen ist deutlich untergewichtet, was angesichts der schwachen Performance dieses Teilsektors in den vergangenen Jahren rückblickend als richtige Entscheidung erscheint.

Die Risikosteuerung ist klar definiert: In der Regel enthält der Fonds 75 bis 125 Positionen, wobei keine Einzelposition über 10 Prozent gewichtet ist. Die Top-10-Holdings machen maximal ein Drittel des Fonds aus.

Langfristige Performance: Konsistenz überzeugt

2025 hat der Fonds eine Performance von 13,1 Prozent erzielt (BlackRock). Dabei weist der Fonds laut Ziegler im Peer-Group-Vergleich ein überlegenes risikoadjustiertes Rendite-Profil auf – bei geringerer Volatilität und niedrigerer Verlustanfälligkeit.

Ziegler brachte es auf den Punkt: „Natürlich ist nicht zu vergessen, dass alle Anlagen mit Risiken verbunden sind, aber beim BGF World Healthscience Fund handelt es sich um einen Fonds für Anleger, die ruhig schlafen wollen.“

Fazit: Jetzt positionieren?

Die Kombination aus strukturellen Wachstumstreibern, attraktiven Bewertungen, einer nachgewiesenen Ertragsdynamik und einem erfahrenen, spezialisierten Investmentteam dürfte den Fonds zu einem überzeugenden langfristigen Investment machen – sowohl als Kerninvestment als auch als Satellitenbaustein im Portfolio.

Risiken dürfen dabei nicht außer Acht gelassen werden: Rund zwei Drittel des Fonds sind in den USA investiert, was politische Einflüsse – Stichwort Regulierung und Preispolitik – zu einem relevanten Faktor macht. Doch nach einem Jahr der Unsicherheiten scheint der politische Druck auf den Sektor vorerst abgeklungen. Für geduldige, langfristig orientierte Investoren könnte jetzt ein günstiger Einstiegszeitpunkt sein.