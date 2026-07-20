Blackrocks ETF-Sparte iShares führt weltweit bei passiven Indexfonds – nun mischt sie auch den europäischen Markt aktiver ETFs auf.

Auf dem Markt aktiver ETFs in Europa kam es im ersten Halbjahr 2026 zu Umbrüchen unter den Anbietern.

Ende Juni erreichte das Volumen aktiver ETFs in Europa rund 108 Milliarden Euro, wie aus den Daten von Morningstar hervorgeht. Das Volumen aktiver ETFs stieg damit um 26,5 Prozent, verglichen mit dem ersten Quartal. Aktive ETFs machten 8,8 Prozent aller ETF-Zuflüsse im ersten Halbjahr 2026 aus.

Der europäische Markt für aktive ETFs verzeichnete im zweiten Quartal 2026 dabei spürbare Verschiebungen unter den Anbietern. Während Marktführer J.P. Morgan trotz eines Rückgangs seinen Vorsprung behauptete, veränderte sich das Kräfteverhältnis unter den kleineren Anbietern.

J. P. Morgan ist weiterhin klar der Platzhirsch auf dem Markt aktiver ETFs. Er besaß Ende Juni 2026 einen Marktanteil von stolzen 42,1 Prozent. Gemessen am ersten Quartal des Jahres büßte der New Yorker Fondsanbieter 1,9 Prozentpunkte ein. Fidelity International verteidigte dagegen den zweiten Platz mit einem Anteil von 9,9 Prozent und verlor im Vergleich zum Vorquartal 0,3 Prozentpunkte.

iShares behielt ebenfalls seinen Rang und fügte seinem Marktanteil als Drittplatzierter 0,5 Prozentpunkte im Vergleich zum ersten Quartal hinzu. Auf Halbjahressicht überrascht die Blackrock-Tochter deutlicher: Binnen sechs Monaten stieg ihr Marktanteil bei aktiven ETFs in Europa von 6,5 auf 8,2 Prozent – Ende Juni 2026. Der führende Anbieter passiver ETFs sichert sich damit ein immer größeres Stück vom Kuchen der aktiven ETFs.

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Zu einem Überholmanöver kam es dagegen auf dem vierten Platz: Invesco sicherte sich den Rang vor Pimco und machte Ende Juni 2026 einen Marktanteil von 5,8 Prozent aus. Pimco liegt mit 4,8 Prozent Marktanteil genau 1 Prozentpunkt hinter Invesco. Die BNP Paribas sagte Au revoir und musste das Ranking der zehn größten aktiven ETF-Anbieter verlassen. Die französische Großbank war im ersten Quartal 2026 noch auf Platz acht mit einem Marktanteil von 2,6 Prozent.

Für die französische Großbank sprang die englische Großbank HSBC ein und landete auf Platz neun mit einem Marktanteil von 2,4 Prozent. Auffällig: Goldman Sachs lag im Volumen aktiver ETFs auf Platz zehn mit einem Marktanteil von 2,3 Prozent. Nach absoluter Anzahl ETFs käme er unter den gelisteten Anbietern mit 15 aktiven ETFs jedoch auf Platz vier.

Aktive Aktien-ETFs werden häufiger systematisch geführt, Anleihen-ETFs häufiger diskretionär. So setzten nach Marktanteil nur die beiden Spitzenreiter J.P. Morgan und Fidelity International auf einen rein diskretionären Anlagestil. Diskretionär definieren die Analysten von Morningstar in ihrer Studie so: „Der Fondsmanager stützt sich bei der Auswahl und Allokation von Wertpapieren auf sein eigenes Urteilsvermögen.“ Die Morningstar-KI vergibt jedem ETF einen Zahlenwert, der den Grad des aktiven Managements auf Basis von Fondsprospekten bestimmt. Ein Analyst überwacht das Ranking.

Fondsmanager von systematischen, aktiven ETFs haben dagegen nur „minimalen“ Einfluss auf die Portfolioauswahl. Die Titelauswahl erfolgt regelbasiert. Platz drei (iShares), Platz vier (Invesco) und Platz sieben (Schroders) der aktiven Aktien-ETFs hatten einen überwiegend systematischen Anlagestil. Vollständig systematisch gingen Nordea, HSBC und Goldman Sachs vor, die Nummern sechs, neun und zehn im Ranking.

Unter den aktiven Renten-ETFs waren dagegen alle Fonds zu mindestens 80 Prozent diskretionär verwaltet. Platz zwei (Fidelity International), Platz fünf (Pimco), Platz sieben (Schroders) und Platz zehn (Goldman Sachs) waren sogar 100 Prozent diskretionär. Keine Angaben liegen dagegen zu Nordea, Vanguard und HSBC vor.

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Die Zahlen zeigten insgesamt: Der europäische Markt für aktive ETFs wuchs nicht nur schneller, sondern veränderte auch seine Struktur. Neben etablierten Anbietern wie J.P. Morgan und Fidelity International drängten Wettbewerber wie Invesco und HSBC nach vorn. Trotz des Rekordwachstums blieben aktive ETFs mit einem Anteil von 3,4 Prozent am gesamten europäischen ETF-Volumen aber ein Nischensegment – der Abstand zum US-Markt, wo aktive ETFs bereits 12,5 Prozent ausmachten, blieb groß.