Es ist die größte Übernahme des noch jungen Jahres: Der US-Vermögensverwalter Blackrock kauft den Infrastruktur-Experten Global Infrastructure Partners (GIP) für insgesamt 12,5 Milliarden US-Dollar. Beide Seiten streben den Abschluss des Geschäfts im Sommer an, der jedoch von der Genehmigung der Aufsichtsbehörden und der Zustimmung der Kommanditisten der GIP-Fonds abhängt.



Für Blackrock ist es die größte Übernahme seit mehr als einem Jahrzehnt. Damit will der Konzern seine Position im Bereich der alternativen Anlagen ausbauen, allen voran in den Bereichen Dekarbonisierung, Energiesicherheit und Stromnetze. Mit der Übernahme von GIP wird Blackrock zum zweitgrößten Infrastrukturmanager weltweit nach Macquarie.



„Der beispiellose Bedarf an neuer Infrastruktur - für digitale Infrastruktur, für modernisierte Logistikzentren und für Dekarbonisierung und Energiesicherheit - in Verbindung mit rekordhohen Staatsdefiziten bedeutet, dass privates Kapital wie nie zuvor benötigt...