Blackrock übernimmt ETF-Sparte von Credit Suisse

Die Transaktion muss von den Aufsichtsbehörden noch genehmigt werden. Geht das gut, soll die Aktion bis Ende des zweiten Quartals 2013 abgeschlossen sein.Blackrock beschäftigt über 50 Mitarbeiter in den Büros in Zürich und Genf. Nun will der Vermögensverwalter den Schweizer Standort weiter stärken. Im vergangenen Jahr kaufte Blackrock bereits Swiss Re Private Equity Partners.Die Credit Suisse verwaltet in ihren 58 börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Funds, kurz ETFs) ein Vermögen von 17,6 Milliarden US-Dollar, davon 8,7 Milliarden US-Dollar in neun Fonds mit Domizil in der Schweiz, sowie in Fonds mit Sitz in Irland und Luxemburg.Die Übernahme der ETF-Sparte ergänzt iShares, die ETF-Plattform von BlackRock. Das erweiterte Produktangebot richtet sich an Privatbanken, Vermögens- und Anlageverwalter, Pensionsfonds, Versicherungen und Schweizer Privatanleger. Durch die kombinierte Plattform erhalten sie unter anderem Zugang zu 264 ETFs mit Fokus auf die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) mit einem verwalteten Vermögen von 157,6 Milliarden US-Dollar.