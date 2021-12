Blackrock-Umfrage Beinahe jeder 3. vermögende Anleger geht zum Finanzberater

Anlageberater gewinnen in Deutschland zunehmend an Beliebtheit - zumindest in zwei Bevölkerungsgruppen. Welche das sind und welche Faktoren sich am stärksten auf die Kundenzufriedenheit auswirken.