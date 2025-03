Blackrock übernimmt Kontrolle über Häfen am Panamakanal

Der Hongkong-basierte Konzern CK Hutchison verkauft seine Hafensparte, darunter die strategisch wichtigen Häfen am Panamakanal, an ein von Blackrock angeführtes Konsortium. Das Geschäft erfolgt nach erheblichem politischen Druck aus den USA und platziert die kritische Infrastruktur unter amerikanische Kontrolle.

Umfangreiche Transaktion mit geopolitischer Bedeutung

Laut einer Mitteilung von CK Hutchison wird das Unternehmen alle Anteile an Hutchison Port Holdings und Hutchison Port Group Holdings veräußern. Diese beiden Einheiten kontrollieren 80 Prozent der Hutchison Ports Gruppe, die 43 Häfen in 23 Ländern betreibt. Das Konsortium, bestehend aus Blackrock, Global Infrastructure Partners und Terminal Investment Limited, erwirbt zudem 90 Prozent der Anteile an der Panama Ports Company, die die Häfen Balboa (Pazifikseite) und Cristóbal (Atlantikseite) am Panamakanal betreibt.

„Diese Vereinbarung ist eine starke Demonstration von Blackrocks und GIPs gemeinsamer Plattform und unserer Fähigkeit, differenzierte Investitionen für Kunden zu liefern. Diese erstklassigen Häfen unterstützen das globale Wachstum“, erklärte Blackrock-Chef Larry Fink in einer gemeinsamen Mitteilung mit TIL.

Konflikt um chinesischen Einfluss

Die Transaktion folgt auf monatelange Spannungen, in denen US-Präsident Donald Trump wiederholt den vermeintlich zu großen chinesischen Einfluss auf den strategisch wichtigen Panamakanal kritisierte. US-Senator Ted Cruz, Vorsitzender des Senatsausschusses für Handel, Wissenschaft und Verkehr, hatte im Januar Bedenken geäußert, dass China den Kanal ausnutzen oder blockieren könnte.

Im Februar besuchte US-Außenminister Marco Rubio Panama und forderte Präsident José Raúl Mulino auf, den chinesischen Einfluss auf den Kanal zu reduzieren oder mögliche Vergeltungsmaßnahmen der USA zu riskieren. Mulino wies allerdings die Vorstellung zurück, dass China Kontrolle über den Kanalbetrieb habe. Nach Rubios Besuch trat Panama aus Chinas „Belt and Road Initiative“ aus.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Strategische Bedeutung der Wasserstraße

Der 82 Kilometer lange Panamakanal ist eine kritische Infrastruktur für den Welthandel, die den Atlantischen mit dem Pazifischen Ozean verbindet. Jährlich passieren etwa 14.000 Schiffe die Wasserstraße, die Schiffen die langwierige Umfahrung Südamerikas erspart.

Die USA sind mit etwa 70 Prozent des Schiffsverkehrs der größte Nutzer des Kanals, gefolgt von China. Die von den USA gebaute Wasserstraße wurde 1914 eröffnet und 1999 vollständig an Panama übergeben, nachdem 1977 ein entsprechendes Abkommen zwischen dem damaligen US-Präsidenten Jimmy Carter und dem panamaischen Militärmachthaber Omar Torrijos unterzeichnet worden war.

Für das Geschäft ist unter anderem noch die Zustimmung der zuständigen Behörden erforderlich.