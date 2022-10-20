Wegen nachhaltiger Anlagestrategie US-Staaten wenden sich von Blackrock ab
Nach Louisana, South Carolina, Utah und Arkansas wendet sich auch der US-Bundesstaat Missouri von Blackrock ab und entzieht dem Vermögensverwalter Geld. Konkret geht es um 500 Millionen US-Dollar. Das berichtet die „Faz“.
Grund sei die Nachhaltigkeitsstrategie des Vermögensverwalters, die auf Kosten der Rendite gehe. Blackrock-Chef Larry Fink reagiert laut dem Faz-Bericht entspannt auf die Aktion. Er werde von verschiedenen Lagern attackiert, auch von Klimaschützern, also mache er einiges richtig.
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