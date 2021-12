Blackrock verstärkt Vertrieb

Blackrock hat sein Frankfurter Vertriebsteam mit Alexander Krebs (29) augeweitet, der bereits seit zwei Jahren im Team mitarbeitet. Er wird ab dem 1. Oktober seine neue Tätigkeit als Kundenbetreuer aufnehmen. Der Betriebswirt wird vor allem Banken, Versicherer und freie Vermittler in Nord- und Ostdeutschland beraten.



Den Vertrieb von Publikumsfonds in Deutschland verantwortet weiterhin Kai Volkmann. Unter der Leitung der Geschäftsführer Andrej Brodnik (Retailgeschäft) und Steven Bayly (institutionelles Geschäft) arbeiten insgesamt 45 Mitarbeiter an den Standorten Frankfurt, München und Wien.