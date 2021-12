Redaktion 16.01.2015 Lesedauer: 1 Minute

Blackrock World Mining Evy Hambro: „Der Goldpreis wird sich 2015 erholen”

In einem Interview mit dem „Telegraph” rechnet Blackrock-Manager Evy Hambro mit einer baldigen Trendwende beim Goldpreis und führt als Begründung in erster Linie die geplanten Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank an.