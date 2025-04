Blackstone gründet Logistikplattform Proxity mit Sitz in Frankfurt

Der US-Vermögensverwalter Blackstone hat die Gründung einer neuen europaweiten Logistikplattform mit Sitz in Frankfurt am Main bekanntgegeben. Das unter dem Namen Proxity firmierende Unternehmen wird als Betreiber und Entwickler von Logistikimmobilien in den wirtschaftlich wichtigsten Metropolregionen Europas tätig sein.

Die neue Plattform umfasst zum Start ein Portfolio von etwa 500 Bestandsobjekten und Entwicklungsprojekten mit insgesamt mehr als sieben Millionen Quadratmetern vermietbarer Fläche. Sämtliche Liegenschaften befinden sich im Besitz von Blackstone verwalteter Immobilienfonds. Der Wert des Portfolios wurde nicht beziffert.

„Logistik ist eines unserer strategischen Kernthemen weltweit. Der Sektor profitiert weiterhin von äußerst stabilen langfristigen Fundamentaldaten“, erklärte James Seppala, Leiter Immobilien Europa bei Blackstone.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Proxity wird in Kontinentaleuropa, Nordeuropa sowie Irland operieren und soll im Zuge des geplanten Wachstums sein Immobilienportfolio in bestehenden und weiteren europäischen Märkten ausbauen. Der vollständige operative Geschäftsbetrieb soll Anfang 2026 aufgenommen werden. Rekrutierungsmaßnahmen in Deutschland und anderen europäischen Märkten wurden bereits eingeleitet.

Logistik gilt als strategisch wichtiger Markt

Die Geschäftsführung setzt sich aus Guido Piñol als Chef (CEO), Jonas Kriebel als Finanzchef (CFO) und Yvo Postleb als COO zusammen. Piñol und Kriebel leiteten zuvor bereits Officefirst, einen Investor und Asset Manager für Büroimmobilien in Deutschland. Postleb war vormals Deutschlandchef des Immobiliendienstleisters Cushman & Wakefield.

Die Strukturierung als eigenständige Plattform biete laut Blackstone mehrere Vorteile. Einerseits erlaubt es dem Unternehmen, qualifizierte Fachkräfte aus verschiedenen Branchen zu gewinnen. Andererseits eröffnet es strategische Optionen für die Zukunft, wie eine Weiterentwicklung der Plattform oder möglicherweise einen teilweisen oder kompletten Verkauf des Unternehmens.

Blackstone verfolgte bereits 2017 eine ähnliche Strategie mit der Logistikplattform Logicore, die für zwölf Milliarden US-Dollar an die China Investment Corporation veräußert wurde. Derzeit betreibt der Vermögensverwalter mit Indurent eine auf Großbritannien fokussierte Plattform sowie mit Mileway eine weitere Plattform mit breiterem Europa-Fokus, einschließlich Großbritannien.

Der Logistiksektor gilt aufgrund der wachsenden Bedeutung des elektronischen Handels und neuer Anforderungen an Lieferketten als strategisch wichtiger Markt mit stabilen langfristigen Fundamentaldaten im Immobilienbereich.