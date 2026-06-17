Blau Direkt erhält einen Chief Product & Technology Officer: Seit Mitte Juni ist Hans-Peter Wolf für den Lübecker Maklerpool tätig. Er soll sich vor allem um KI-Prozesse kümmern.

Der Lübecker Maklerpool und Technologieanbieter Blau Direkt hat Hans-Peter Wolf zu Mitte Juni als Chief Product & Technology Officer (CPTO) ins erweiterte Führungsteam berufen. Er verantwortet künftig die technologische und produktseitige Ausrichtung des Unternehmens und arbeitet den sechs Geschäftsführern Ait Voncke (CEO), Hannes Heilenkötter (COO), Heiko Kobold (CFO), Dirk Henkies (Corporate Development), Stephan Schinnenburg (CCO) und Oliver Drewes (Vertrieb) direkt zu.

Wolf bringt Erfahrung im Aufbau digitaler Plattformen in der Finanzbranche mit. Er gründete das Unternehmen Appway, das auf die Digitalisierung von Finanzprozessen spezialisiert war und später von der FNZ Group übernommen wurde. Bei FNZ war Wolf anschließend als Group CTO tätig.

Neuer Geschäftsführer soll KI-Hilfen ausbauen

Bei Blau Direkt soll Wolf den Ausbau der Plattform in Richtung stärker automatisierter und KI-gestützter Prozesse vorantreiben — mit dem erklärten Ziel, administrative Abläufe für angeschlossene Makler weiter zu reduzieren. Bereits im vergangenen Herbst hatte Blau Direkt auf der Dortmunder Messe DKM einen hauseigenen KI-Assitenten für seine Makler-Software „Ameise“ vorgestellt.

Blau Direkt erzielte 2025 nach eigener Auskunft einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro und wächst seit mehreren Jahren zweistellig. Seit Mitte 2022 hält der Private-Equity-Investor Warburg Pincus die Mehrheitsanteile an Blau Direkt. Mittlerweile hat Warburg Pincus zudem ebenfalls die Pools Maxpool und Netfonds übernommen, mit denen Blau nun zusammenarbeitet.

Blau Direkt positioniert sich zunehmend als Technologie- und Infrastrukturanbieter für die Finanz- und Versicherungsbranche — und nicht mehr allein als klassischer Maklerpool. Ait Voncke steht seit Ende September 2025 an der Spitze des Unternehmens.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version des Artikels stand, dass Hans-Peter Wolf auch in die Geschäftsführung eintreten werde. Das ist nicht der Fall. Wir haben den Fehler korrigiert.