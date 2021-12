Blau direkt Das sind die 3 Highlights der neuen Makler-Kunden-App

Maklerm die an Blau direkt angebunden sind, können ihren Kunden ab sofort eine neue App anbieten, die ihre Verträge ordnet und sie über Neuigkeiten informiert. Dabei soll die neue Anwendung laut Blau direkt Beratern in drei Themenbereichen das Leben erleichtern.

1. Verträge auf Knopfdruck vergleichen und neu eindecken

Mit der neuen App „können die Kunden unserer Makler jeden Vertrag auf Knopfdruck vergleichen und neu eindecken", erklärt Blau-Direkt-Geschäftsführer Lars Drückhammer. Wie genau das funktionieren soll hat Drückhammer allerding auf Nachfrage von DAS INVESTMENT.com bislang noch nicht erklärt.

2. Benachrichtigungs-Funktion bei Auslandsreisen

Hannes Heilenkötter, verantwortlicher Projektentwickler für die App, hebt die sogenannten Notifications, also die Benachrichtigungsfunktion seiner App hervor. „Wenn der Kunde über die Grenze reist, wird er automatisch informiert, wie er im jeweiligen Land jeweils im Fall von Reiseunfällen oder Arztbehandlungskosten geschützt ist“, so Heilenkötter.

3. Hinweis auf neu eingestellte Dokumente

Der Hauptvorteil liege jedoch im neuen Kundenservice, so der App-Entwickler weiter. „Wann immer der Makler eine neue Police oder einen Schadensbericht in seiner Bestandsverwaltung archiviert, stehen diese dem Kunden automatisch auf seinem Handy zur Verfügung“. Den Hinweis auf die neu eingestellten Dokumente erhalte der Kunde dabei in Echtzeit direkt als Meldung auf die Oberfläche seines Handys. „Das Dokument lässt sich mit einem Klick anschauen“, so Heilenkötter. „Der Maklerservice wird sofort fühlbar“.