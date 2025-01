in Bildergalerien

Treffen sich 300 Vermittler mit Spezialisten ihres Maklerpools und der Versicherungsbranche in Krakau: Hier kommen die besten Bilder der Network Convention 2025 von Blau Direkt.

4 Tage Krakau in Bildern

Vier Tage Austausch unter Berufskollegen, Weiterbildung, Vorträge, gespickt mit einer gehörigen Portion Spaß: Der Maklerpool Blau Direkt hatte zu seinem jährlichen Netzwerktreffen eingeladen. Die Network Convention 2025 fand im polnischen Krakau statt. Rund 550 Gäste trafen sich im Doubletree-Hilton-Hotel. Neben 300 Maklern waren auch Poolmitarbeiter und Produktpartner anwesend. Hier die Veranstaltung in Bildern.

© Iris Bülow

Empfang im Doubletree Hilton: Bereits am Wochenende ging es mit der optionalen Netzwerkveranstaltung „X-Change³“ los. Spätestens am Sonntagabend waren die meisten Teilnehmer angereist.

© Blau Direkt

Kai-Uwe Laag, seit Juli 2024 CEO von Blau Direkt, begrüßt eine Teilnehmerin.

© Blau Direkt

Auf der Bühne stellte Laag aktuelle Unternehmensergebnisse und die geplante Marschrichtung von Blau Direkt vor. 2025 will der Pool laut Plan mehr als 300 Millionen Euro Umsatz machen. Im vergangenen Jahr kam er auf 257 Millionen.

© Blau Direkt

In einer Panel-Diskussion erläuterten neben Laag auch der frisch von Zeitsprung herübergewechselte CTO Sasha Justmann (l.) und COO Hannes Heilenkötter die strategische Aufstellung. Blau Direkt ist seit 2022 mehrheitlich im Besitz des Private-Equity Investors Warburg Pincus.

© Iris Bülow

Beleuchtung passend zur Unternehmensfarbe: Der große Veranstaltungssaal wurde regelmäßig in Blautöne getaucht.

© Blau Direkt

Das Maskottchen von Blau Direkt ist die blaue Ameise, ausgewählt nach dem Namen des hauseigenen MVPs. Sie ist auf der Veranstaltung allgegenwärtig. Hier als Stofftier, im Hintergrund läuft Messebetrieb.

© Iris Bülow

Das Maskottchen tauchte in (Über-)Menschengröße immer wieder auf der Veranstaltung auf.

© Blau Direkt

Auf dem Programm der Network Convention standen auch zahlreiche Weiterbildungs-Sessions.

© Blau Direkt

Mit Stand und Vortrag in Krakau vertreten: Marc Hinrichsen und Franziska Geusen von Hans John Versicherungsmakler. Geusen ist seit 2023 außerdem Vorständin im Bundesverband Finanzdienstleistung AfW.

© Blau Direkt

Mehrere Maklerpartner durften eine Auszeichnung mit nach Hause nehmen: Eine „goldene Ameise“ als „Umsatzkönig 2024“ erhielt Stefan Gierschke, Chef des Maklervertriebs Königswege (2. v. l.). Ausgezeichnet wurden außerdem Mike Glöckler (Business Consulting) als „Top Supporter Community“, Daniel Breitbach (WIP Maklerverbund) als „Wachstums-Champion“, Nachwuchsmakler Luca Schrodi (Schrodi Finance) als „Erfolgreichster Youngster“ und Dirk Benz (Finja) als „Erfolgreichster Newcomer“.

© Iris Bülow

Mike Glöckler (Business Consulting) mit goldener Ameise, verliehen für besonderen Einsatz im Blau-Direkt-Verbund

© Iris Bülow

Die Trophäe aus der Nähe. Hergestellt wurde die goldene Ameise per 3-D-Druck – laut den Organisatoren keine ganz einfache Angelegenheit („Und die Fühler?“, „Ein Steg, damit die Beinchen nicht abbrechen?“).

© Blau Direkt

Der Mitgründer und langjährige Chef von Blau Direkt, Lars Drückhammer (l.), hat sich aus dem operativen Geschäft mittlerweile zurückgezogen. Auf der Krakauer Network Convention ehrten ihn die Anwesenden am Abschlussabend mit stehenden Ovationen.

© Iris Bülow

Ausklang mit Liveband: Im Anschluss an das Galadinner am letzten Abend durfte auch getanzt werden. Die kommende Network Convention 2026 von Blau Direkt soll in Helsinki stattfinden.