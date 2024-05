Wie Blau direkt im Investmentfonds-Geschäft wachsen will

Blau direkt ist traditionell stark auf das Geschäft mit Versicherungen ausgerichtet. Im Bereich Lebensversicherung haben Kunden beispielsweise drei Milliarden in Fondspolicen investiert. Zukünftig will der Lübecker Maklerpool stärker im Geschäft mit den von vielen Sparern bevorzugten Investmentfonds wachsen, wo er einen Bestand von 500 Millionen Euro anstrebt.

Dazu bietet das Unternehmen allen im Juni interessierten Maklern die Gelegenheit, sich aus erster Hand über aktuelle Markttrends, zukünftige Herausforderungen und Chancen der Branche sowie Softwareprodukte für den Arbeitsalltag zu informieren.

Die Blau direkt Investment Days richten sich sowohl an bereits aktive Finanzanlagenvermittler als auch an Versicherungsvermittler, die ihr Geschäft um Investmentfonds ausbauen möchten. Auf den sechs bundesweit stattfindenden Netzwerk-Events können sie sich direkt vor Ort mit anderen Maklern und Experten aus verschiedenen Fachbereichen austauschen.

Referenten der Partner:

Jan Kordisch, Geschäftsführer der Baloise Financial Services

Michael Müller, Regionaler Vertriebsdirektor der DWS Group

Julia Weber und Phil Hughes, Kundenbetreuerin beziehungsweise Senior-Partner bei Morgen Stanley

Florian Mende, Verkaufsleiter bei Impact Asset Management

Dirk Fischer und Martin Evers, Geschäftsführer beziehungsweise Vertriebsleiter bei Patriarch Multi-Manager

Julian Hosse, Cora Kaczmarek und Christopher Pawlik, Vertriebsmitarbeiter bei Vanguard

David Krahnenfeld, Vertriebsdirektor bei Ampega Investment

Lucas Reischl, Direktor Drittvertrieb bei Amundi Deutschland

Markus Novak, Direktor Finanzinstitutionen bei Alliance Bernstein

Mariano Weiler, Verkaufsdirektor bei DJE

Alexander Hofmeier, Investment-Chef bei Syntelligence

Stefan Borsum, Verkaufsdirektor bei KGAL Investment Management

Blick hinter die Kulissen

Ariana Gjaku © blau direkt

„Wir freuen uns gemeinsam mit unseren Partnern auf inspirierende Gespräche, spannende Vorträge und Austausch auf Augenhöhe“, sagt Luca Sett, Investment-Leiter bei Blau direkt. „Spannend wird auch der Blick hinter die Kulissen bei Investmentgesellschaften vor Ort“, ergänzt Ariana Gjaku, Senior Managerin Investment bei dem Maklerpool. Zum Start geht es am 3. Juni zu Ampega Investment nach Köln und von dort an den beiden Folgetagen dann weiter zur Vanguard Group Europe nach Frankfurt am Main und zu Amundi Deutschland nach München. Am 18. und 19. Juni wird die Veranstaltungsreihe dann in Hotels in Berlin beziehungsweise Hannover fortgesetzt. Den Abschluss bildet dann ein Heimspiel für Blau direkt in der Lübecker Firmenzentrale des Maklerpools.

Vollständig digitale Beratung

Luca Sett © Blau direkt

Auf der Roadshow will der Veranstalter auch für seine hauseigenen Softwareprodukte werben: Blau direkt ist nach eigenen Angaben „der einzige Maklerpool der Branche mit zwei Investmentlösungen.“ Die Plattform Investifant ermöglicht Finanzanlagenvermittlern einerseits die Abwicklung über den kooperierenden Maklerpool Fondsnet aus Erftstadt. „Zudem möchten wir Mitte Mai die Integration und Abwicklungsmöglichkeit über Fundsaccess anbieten.“ Die Technologie dieses Münchener Softwareanbieters ermögliche „vollständig plausibilisierte Depoteröffnungs- und Antragsunterlagen sowie digitale Schnittstellen zu den wichtigsten Depotbanken und Fondsplattformen“. Für den Nutzer biete das eine „ganzheitliche, rechtskonforme Beratungssoftware für persönliche, vollständig digitale oder hybride Beratungsmodelle“.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und kostenfreie Tickets gibt es auf der folgenden Internetseite: https://investment-days.blaudirekt.de/.