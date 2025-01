Laag : Die Besetzung der Geschäftsführung erfolgt im Auftrag der Gesellschafter. Es gab dort offensichtlich Uneinigkeit, ob der Prozess eingehalten wurde. Die Verkündung der Personalveränderung verlief ansonsten sehr unkompliziert, wir haben es in- und extern unseren Mitarbeitern und unseren Partnern am Freitag kommuniziert. Als der Artikel am Samstag erschien, waren wir kurz überrascht und haben dann auch sofort den Dialog aufgenommen. Ich hatte kurz Kontakt mit Oliver Pradetto und weiß, dass der Vorgang für ihn mittlerweile abgeschlossen und geheilt ist und er auch hinter der Entscheidung steht. Wir haben einen geschlossenen Gesellschafterkreis, um den Weg nach vorne fortzusetzen.

Jetzt steht eine völlig andere Phase für Blau Direkt an, für die ich ebenfalls hierher gekommen bin: sehr starke Corporate Building-Strukturen zu bauen und ein noch stärkerer Fokus auf Technologie und Digitalisierung. In diesem Kontext haben sich die Gesellschafter entschieden, das Spitzenpersonal neu aufzustellen und sich von Oliver Lang einvernehmlich zu trennen. Manchmal braucht es auch einfach ein bisschen Rotation und frischen Wind. Wir gehen in Frieden auseinander.

Wie war die Organisationsstruktur von Blau Direkt bisher aufgestellt?

Laag: Die Strukturen hier sind gewachsen. Viele unserer heutigen Mitarbeiter haben ihre Karriere als Auszubildende bei Blau Direkt begonnen und haben sich hier entwickelt. Aus unserer heutigen Führungsebene sind etwa 80 Prozent der Abteilungsleiter bis hinauf in die Geschäftsführung innerhalb des Unternehmens aufgestiegen. Die beiden Fälle der Gründer gehören zur Equity-Geschichte eines wachsenden Unternehmens, das unabhängig von Einzelpersonen funktionieren soll. Das war auch Teil der Verkaufsgespräche.

Wenn ich uns mit der Fonds Finanz vergleiche: Wir sind nicht mehr so weit dahinter, wie es noch vor einigen Jahren war. Nach Prognosen sind wir Ende 2025 vielleicht noch 50 Millionen Euro Außenumsatz von ihnen entfernt. Dabei hat die Fonds Finanz das Doppelte an Personal und wesentlich mehr Corporate-Funktionen in der Zentrale, die wir schlicht vermissen.

Das ist Vor- und Nachteil zugleich: Der Blau-Direkt-Apparat wurde hier sehr effizient aufgebaut, auch durch die DNA der Gründer. Wir haben sehr viele alte Verbündete, die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit ist enorm hoch. Aber wir sind derzeit noch personell sehr schlank in den Corporate-Funktionen aufgestellt – zum Beispiel im Marketing oder im Finance, wo nur eine Handvoll Mitarbeiter tätig sind.

Wo liegt dadurch jetzt der konkrete Handlungsbedarf?

Laag: Als ich von außen in die Organisation kam und die Situation analysierte, fiel mir etwas Bemerkenswertes auf: Während die klassischen Managementfähigkeiten, die man an der Universität oder durch externe Trainer erwirbt, weniger ausgeprägt waren, habe ich selten eine Organisation gesehen, in der die Motivation und Verbundenheit zum Unternehmen durchgängig so stark sind.

Genau hier setzen wir jetzt an und starten ein sechsmonatiges Entwicklungsprogramm für alle Führungskräfte des Unternehmens – von der mittleren Führungsebene bis zur Geschäftsführung. Dabei geht es um zentrale Themen wie Personalführung, Unternehmenswerte und Unternehmenskultur. Das hat es bisher hier so nicht gegeben. Ich investiere zunächst gezielt in unsere bestehende Führungsmannschaft. Dabei ist es mir wichtig zu betonen, dass wir nicht von einem angenehm schlanken und skalierbaren Unternehmen zu einem schwerfälligen Tanker werden wollen – das wäre kontraproduktiv.

Stattdessen werden wir im kommenden Jahr sehr gezielt in bestimmte Bereiche investieren, etwa in Marketing, Finanzen und HR. Diese Investitionen sind notwendig, um unser starkes Wachstum gut zu bewältigen. Im Prinzip bereiten wir uns auf eine Phase vor, wo wir 500 Millionen Euro Außenumsatz erreichen. Dafür braucht man eine größere Organisation in der Zentrale.

Wie sieht die neue Führungsstruktur konkret aus?

Laag: Wir sind zu viert in der Geschäftsführung: Heiko Kobold ist ein klassischer Chief Financial Officer, dann Hannes Heilenkötter als Chief Operations Officer. Er ist ein altes Gewächs von Blau Direkt, der seit über 15 Jahren dabei ist. Zusätzlich haben wir Dirk Henkies von unserer Tochter Tjara jetzt auch zum Geschäftsführer bei der Blau Direkt GmbH gemacht, einfach weil die geschäftliche Bedeutung entsprechend groß geworden ist.

Alle zentralen Unternehmensfunktionen wie Vertrieb, Marketing, Personal, Finanzen, Technik und Produktmanagement, die vorher auch unter den Geschäftsführern so ein bisschen gleich verteilt waren, berichten jetzt an mich. Ich versuche ein Team zu etablieren, das gemeinsam auf den Markt schaut. Ich bin dann erfolgreich in meiner Rolle, wenn ich jederzeit austreten kann und das Boot trotzdem sauber seinen Kurs fährt. Ich möchte ein System bauen, das langfristig hält.

Das Unternehmen war vorher sehr stark von den Gründern abhängig. Die haben einen unglaublichen Job gemacht. Natürlich ist mit dem Weggang von Oliver Pradetto, der auch polarisiert hat und stark die Richtung der Firma vorgegeben hat, erst einmal ein Loch entstanden, auch wenn Lars das fantastisch kompensiert hat. Das versuche ich aber nicht nachzuahmen, sondern ganz im Gegenteil: Ich will die Organisation so aufbauen, dass sie Fragen, wie sich das Unternehmen entwickelt und welche Innovationen wir an den Markt bringen, selber lösen kann.

Aus der der Vermittlerschaft war in den vergangenen Monaten immer wieder von der schlechten Erreichbarkeit von Blau Direkt zu hören. Was war da los?

Laag: Durch unser schnelles Wachstum kamen wir zeitweise in Situationen, wo wir den persönlichen Service via Telefon nicht mehr gewährleisten konnten und auf ein Ticketsystem umstellen mussten. Das hat großes Ungemach bei unseren Kunden erzeugt. Wir sind explodiert, aber nicht beim Personal und haben es nur mit Einsatz digitaler Tools geschafft, die steigenden Supportanfragen zu beantworten.

Nach 360-Grad-Interviews in meinen ersten zwei bis vier Wochen, in denen ich ein Gefühl für die Situation im Unternehmen bekommen habe, war das klare Feedback von unseren Kunden und Partnern als auch von Seiten der Versicherer, dass wir mit der schonungslosen Einführung des Ticketsystems den falschen Weg gegangen sind. Es kam die Rückmeldung: Wir können euch nicht mehr erreichen. Ist Blau Direkt nicht mehr für seine Makler da? Sind wir zu klein geworden für persönliche Gespräche? Daher wechseln wir jetzt zu einer hybriden Form: persönlicher Service, kombiniert mit IT-Workflows und der Effizienz eines Ticketsystems.

Wie sieht das Service-Level aktuell aus?

Laag: Wir haben den persönlichen Service mit „Meet a Specialists“ wieder eingeführt: Man kann aus fünf unterschiedlichen Eingängen, zum Beispiel der E-Mail-Signatur oder beim Start des Maklerverwaltungsprogramm mit jedem Mitarbeiter der Fachabteilung einen Termin über einen Online-Kalender buchen, in der Regel innerhalb der nächsten Stunde in seltenen Fällen in den nächsten Tagen, um das Anliegen persönlich zu lösen. Wir setzen dabei auf Videokonferenzen. Die Makler können dabei via Screensharing live die Lösung ihres Anliegens nachverfolgen beziehungsweise können von unseren Mitarbeitern Schritt für Schritt angeleitet werden.

Unsere Mitarbeiter bearbeiten 200 bis 300 Tickets pro Tag, das ist alles andere als unerfolgreich. Dabei messen wir wichtige Kennzahlen wie die Quote der Tickets, die bereits im ersten Anlauf gelöst werden und wie schnell die Reaktionszeit ist. Von unseren Partnern erhalten wir positives Feedback, sie bestätigen uns, dass die Bearbeitung deutlich schneller geworden ist.

Welche Service-Angebote gibt es für ihre Kunden darüberhinaus?

Laag: Es kommt sehr auf die Art des Anliegens an. Neben dem Ticketsystem und dem persönlichen Support verfügen wir über eine Wissensdatenbank mit über 1.400 Beiträgen, die unseren Maklern zur Selbsthilfe zur Verfügung steht. Dafür gibt es auch eine Chat-Assistenz. Zudem gibt es eine sehr aktive Community-Plattform zum Erfahrungsaustausch zwischen den Nutzern und eine Online-Lernplattform.

Will man unseren Service fair mit dem anderer Pools vergleichen, muss man dieses Gesamtangebot betrachten. Ein reiner Vergleich der telefonischen Erreichbarkeit greift zu kurz. Es geht um die Frage, wie qualitativ hochwertig das ist. Wir haben erkannt, dass der persönliche Service eine Lücke in unserem Angebot war. Diese haben wir nun geschlossen – auch passend zu unserem technologischen Verständnis. Ich glaube, mit diesem Angebot an Servicekanälen sind wir gut aufgestellt.

Was ist mit Maklern, die während des Beratungsgesprächs mit dem Kunden direkt ein Anliegen mit Blau Direkt klären wollen?

Laag: Da mag die Wartezeit im Einzelfall tatsächlich zu lang sein, das will ich nicht bestreiten, die Wartezeit in einer Telefonwarteschleife allerdings ebenfalls. Damit können wir nicht zufrieden sein, weil wir nur dann erfolgreich sind, wenn unsere Makler im Vertrieb erfolgreich sind.

Um das Ganze zu objektivieren, haben wir mit der Einführung des persönlichen Service eine Metrik eingeführt, die ich schon viele Jahre in anderen Unternehmen genutzt habe: den sogenannten Net Promoter Score (NPS), der am Ende jedes Service-Kontakts erhoben wird und die Zufriedenheit mit dem Service in einem standardisierten Tool abbildet. Da haben wir in den Anfangstagen genau das gesehen, was ich auch aus den qualitativen Feedbacks erfahren habe: eine hohe Unzufriedenheit, kein hoher NPS-Wert.

Wir haben dann Zielwerte für alle Mitarbeiter ausgehängt bis Ende des Jahres. Im Dezember konnten wir bereits einen Service-NPS-Wert von über 70 erreichen. Wenn man das industrieübergreifend vergleicht ist das ein sehr guter Wert für die persönliche Serviceinteraktion.

Neu für das Unternehmen Blau Direkt ist, dass Makler und Vertriebe stärker in den Fokus genommen werden, als sie es bisher waren. Die einzige Frage, die mich umtreibt: Wie können wir durch den gezielten Einsatz von Personal und Technologie unsere Kunden und Makler noch erfolgreicher und zufriedener machen, weil wir nur

dann wachsen? Als jemand, der aus dem klassischen Marketing kommt, ist dies für mich ein Glaubensgrundsatz, mit dem ich in der Praxis immer gut gefahren bin. Der hybride Ansatz ist für uns der richtige Weg. Sonst müssten wir ein riesiges Callcenter aufbauen bei der Größe, die wir erreicht haben.

Wie gehen Sie als digitaler Finanzdienstleister mit der Herausforderung eines überalterten Maklermarkts um?

Laag: Es ist zunächst positiv für unsere Industrie, dass heute auch Vermittler, die keine Digital Natives sind, ihren Kunden persönliche Beratung und guten Service bieten können. Kundenumfragen zeigen, dass das auch in Zukunft im Versicherungsbereich nachgefragt sein wird. Ohne digitale Tools und Lösungen ist dies bei steigenden Kundenerwartungen aber deutlich zeitintensiver und schwer umsetzbar.

Gleichzeitig sehen wir, dass die Digitalisierung die DNA unseres Unternehmens ist. Dies spiegelt sich bereits heute in unserer Kundenstruktur wider: Unsere Kunden sind im Schnitt zehn Jahre jünger, teilweise sogar noch mehr als der durchschnittliche Makler heute im Markt. Wir haben es mit einer tendenziell jüngeren, digital-affineren Zielgruppe zu tun.

Hilft diese Kundenstruktur Ihnen das bei ihren Wachstumsplänen?

Laag: Wir haben im Prinzip zwei demografische Faktoren: Der Maklerkanal hat im Vergleich zu den exklusiven Kanälen weiterhin Zuwachs. Gleichzeitig haben wir eine stabile Anzahl Makler, die jedes Jahr älter werden. Im Ergebnis führt das nach unserer Hypothese dazu, dass immer weniger aktive Makler immer größere Bestände betreuen müssen. Hier wollen wir den Makler sinnvoll digital unterstützen, wohl wissend, dass der Kunde nur dann kauft, wenn er persönliche Beratung erhält.

Wir wollen unseren Maklern den Rücken freihalten durch gute moderne Tools, die den Arbeitsalltag möglichst effektiv organisieren, ohne dass man sich eine Heerschar von Mitarbeitern hinten ins Büro setzen muss, also voll automatisiert und digitalisiert. Daran arbeiten wir sehr intensiv auch gerade im CRM-Bereich. Aber ganz ohne persönlichen B2B-Service bekommt man selbst eine digital affine Zielgruppe nicht zufrieden. Wir werden uns aber wahrscheinlich nicht zu einem Pool entwickeln, der überproportional viel Zulauf im älteren Segment der Makler hat. Der Fokus ist weiterhin Technologieführer zu werden.

Wie blicken Sie auf die regulatorischen Herausforderungen der Branche?

Laag: Ich glaube, es muss unser Service sein, Komplexität vom Geschäft unserer Kunden fernzuhalten, damit sie die regulatorischen Anforderungen auch bewältigen können. Rein politisch wünsche ich mir ein Umfeld, das wirtschaftsfreundlich ist. Ich wünsche mir weniger Bürokratie und Regulierungswut, wie es mir in Deutschland gerade ein Stück weit vorkommt. Die Branche könnte etwas mehr Unternehmergeist und mehr Vertrauen in die Klugheit der Konsumenten vertragen. „DORA“ und „FIDA“ sind natürlich Themen, auf die wir uns vorbereiten. Allerdings sind wir wesentlich schlanker aufgestellt als Versicherungsgesellschaften und nicht ganz im Zentrum der Regulierung.

Das Einzige, was in den vergangenen fünf Jahren in Deutschland wirklich gewachsen ist, und zwar überproportional zum Bruttosozialprodukt, ist die Größe der Ministerien und des Beamtenapparats – im Durchschnitt mit 6 bis 7 Prozent, während die Wirtschaft stagniert. Diese wachsende Bürokratie fördert immer neue Regeln. Das ist nicht gut für das gesamte Makroumfeld, in dem wir operieren. Die Versicherungen selbst sind zwar auch in Krisen immer wieder erfolgreich, aber auf die lange Sicht, wenn der gesamte Wirtschaftsapparat im Sinkflug ist, wird das nicht reichen. Dann werden wir die Folgen auch in unserer Industrie spüren.

Was denken Sie hat die Eigentümer bewogen, ausgerechnet einen Branchenfremden zum neuen CEO zu machen?

Laag: Das war wahrscheinlich sogar mutig von den Eigentümern, denn es war ihr expliziter Wunsch. Es wurde lange in deren Kreis besprochen, ob man jemanden aus der Industrie braucht oder nicht. Ich bin durch einen

Interview- und Bewertungsprozess gelaufen, der etwa vier Monate ging. Man hat sich sehr genau angeschaut, was ich in das Unternehmen einbringen kann. Ich habe 20 Jahre Berufserfahrung in technologieaffinen Umfeldern. Basierend auf meinem Lebenslauf kann ich sagen, dass Technologie und Vertrieb genau die Dinge sind, die ich kann. Das passt natürlich gut zu Blau Direkt.

Interessanterweise ist der Telekommunikationsmarkt, aus dem ich komme, dem Versicherungsmarkt erstaunlich ähnlich, auch wenn er kleiner ist. Am Ende des Tages geht es um ein Endprodukt, das ein Commodity ist. Jeder Bundesbürger hat bis zu fünf SIM-Karten, genauso wie jeder fünf oder sechs Versicherungen hat – beides ist nicht wegzudenken. Und weil die Kundenwerte dahinter so groß sind, hat sich in beiden Branchen ein großes Akquise- und Provisionsumfeld gebildet. Ich habe die vielfältigsten Arten von Vertrieben, Kooperationen und Verbänden gesehen.

Ich sehe eine Richtung im Versicherungsbereich: Es geht nicht darum von großen Akquiseprovisionen zu profitieren, sondern darum, die Kunden im Bestand möglichst gut zu servicieren und glücklich zu machen. So war es auch der Telekommunikation – es ging weg von der reinen Akquise hin zur Bestandshaltung über CRM-Maßnahmen, und das ist der eigentliche Gewinn. Es ist teurer, Neukunden zu gewinnen, als einen zufrieden zu halten.

Was hat Sie persönlich motiviert, diese Position anzunehmen?

Laag: Wenn ich ganz ehrlich sein soll, war ich anfangs gar nicht so motiviert anzutreten, weil ich mir schlecht vorstellen konnte, fünf Tage die Woche in Präsenz in Lübeck zu arbeiten. Das war ich so lange nicht mehr gewohnt. Ich bin von Meerbusch bei Düsseldorf hierher gezogen. Die letzten 15 Jahre war ich auf Achse und bin gependelt, aber darauf hatte ich keine Lust mehr.

Letztendlich war der Kontakt mit den beiden Gründern ausschlaggebend, sowohl Oliver Pradetto als auch Lars Drückhammer, die mit sehr viel Inbrunst, Liebe und Gründergeist das Unternehmen repräsentieren. Diese Unternehmensatmosphäre habe ich in den großen Tankern, an denen ich bisher an Bord sein durfte, so noch nicht erlebt. Ein solches Unternehmen anzuführen und die Geschicke und den Erfolg mit zu definieren – mehr konnte ich mir eigentlich nicht wünschen in einem Kontext, in dem ich glaube, Wissen transferieren zu können.

Fehlt Ihnen als Quereinsteiger nicht das originäre Branchenwissen?

Laag: Die Informationsflut ist am Anfang schon ordentlich und intensiv gewesen. Zum Glück habe ich ein Team, das sehr lange in der Versicherungswirtschaft ist und mir in allen Sachfragen gut zur Seite steht. Aber wahrscheinlich haben manche Azubis im letzten Lehrjahr mehr spezifisches Wissen als ich. Was ich mitbringe sind sicherlich Mehrwerte, um das Unternehmen so aufzustellen, dass wir mit diesem Wachstum gut mithalten können. Das sind Führungsinstrumente, das Verständnis von Kundenzufriedenheit und -zentrierung, das Verständnis für die Technologie und deren Anwendbarkeit.

Das versicherungsspezifische Fachwissen haben wir an ganz vielen anderen Stellen im Haus.Ich schaue sicherlich mit einer anderen Brille auf das Unternehmen, habe einen sehr starken Fokus auf die Organisation und die Menschen, die dort arbeiten. Und da ist es am Ende egal, ob wir im Fast-moving-consumer-goods oder

Versicherungsumfeld sind. Wie ist die Kultur? Wie führen wir unsere Mitarbeiter? Haben wir ein gemeinsames Ziel und eine Vision etabliert? Messen wir uns an Erfolg? Diese Herangehensweise ist auf alles gut übertragbar.

Wie stark wollen Sie außerhalb des Unternehmens sichtbar sein und sich für die Rolle der Pools und die Wahrnehmung der Branche einsetzen?

Laag: Ich hatte allein auf der DKM in zwei Tagen 21 Termine und habe an der Diskussionsrunde zur Zukunft der Pools teilgenommen. Das ist die Rolle eines CEO und das werde ich fortsetzen. Möchte ich eine Gallionsfigur wie Oliver Pradetto oder Norbert Porazik werden? Ich glaube, diese Rolle kann ich nicht ausfüllen.

Aktuell führe ich Jahresverhandlungen mit unseren 55 wichtigsten Versicherungsunternehmen, jedes Gespräch dauert etwa vier Stunden. Insgesamt haben wir 240 Gesellschaften angeschlossen. Ich komme gerade mit Highspeed in der Gemeinschaft an, was auch unverzichtbar ist, da unter den Versicherern und Mitspielern jeder jeden kennt, auch wenn die Branche riesig ist. Das ist völlig anders als in der Telekommunikation. Hier muss man persönlich sichtbar sein, ohne geht es nicht.

Über den Interviewten:



Kai-Uwe Laag ist gebürtiger Düsseldorfer. Nach dem Abitur studierte er Betriebswirtschaftslehre und promovierte im Fachbereich Marketing, ehe er einer klassischen Unternehmenskarriere in der Telekommunikation den Bereichen Vertrieb und Marketing nachging. Der 49-Jährige ist seit Juli 2024 CEO der Balu Direkt GmbH. Zuvor war er als Geschäftsführer für Unternehmen wie Telefónica und Amplifon tätig. In seiner Position als CEO der Telefónica Retail GmbH verantwortete Laag den erfolgreichen Ausbau der Online-Präsenz sowie das umfangreiche Filialnetz der Marken „ O2“ und „BLAU“.