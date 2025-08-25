Die Ankündigungen des alten CEO klangen nach einer Langfriststrategie. Nun behauptet Blau Direkt, die Weichen für die nächste Wachstumsphase zu stellen. Das sorgt für Diskussionen.

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Ende vergangener Woche ließ der Lübecker Maklerpool Blau Direkt verlauten, dass Vorstandschef Kai Uwe Laag nach rund einem Jahr das Unternehmen wieder verlässt.

Auch zum Beginn der neuen Woche sind die Hintergründe weiterhin völlig unklar. Laag lege sein Mandat mit sofortiger Wirkung nieder, der Rücktritt habe persönliche Gründe, hieß es lediglich in einer Unternehmensmitteilung. Seine Nachfolge übernimmt zum 29. September Ait Voncke. Der Manager berät derzeit die Private-Equity-Gesellschaft KKR. Erfahrung in der Versicherungsbranche kann er - wie Laag zuvor – nicht vorweisen.

Ursprünglich sollte er ehemalige Telekommunikationsmanager Laag eine neue Führungsära bei Blau Direkt einläuten. Er übernahm den Chefposten im August 2024 als Nachfolger der Gründer Lars Drückhammer und Oliver Pradetto, die in den Beirat wechselten. Zu diesem Zeitpunkt galt die Nachfolgeregelung als abgeschlossen.

Laags Aussagen klangen nicht nach schnellem Abschied

Dafür sprechen auch die Äußerungen von Laag in einem exklusiven Interview mit DAS INVESTMENT zum Jahreswechsel. Laag sagte damals: „Im Prinzip bereiten wir uns auf eine Phase vor, wo wir 500 Millionen Euro Außenumsatz erreichen.“ Zu seiner eigenen Rolle und der neuen Managementstruktur des Maklerpools sagte er damals: „Ich möchte ein System bauen, das langfristig hält“ und „Ich will die Organisation so aufbauen, dass sie Fragen, wie sich das Unternehmen entwickelt und welche Innovationen wir an den Markt bringen, selber lösen kann.“

Im Geschäftsjahr 2024 lag der Umsatz bei 251 Millionen Euro – zwar Höchstwert der Unternehmensgeschichte, aber auch noch weit entfernt von Laags Langfristziel. In Verbindung mit seinen Interview-Aussagen lassen sie den Schluss zu, dass der Abgang nach etwas über einem Jahr in keinem Fall geplant gewesen dürfte.

Dennoch versucht Blau Direkt den Übergang an Spitze, als natürliche Wachablösung zu verkaufen. So heißt es in der Mitteilung: „Mit Ait Voncke und dem bestehenden Team (...) stellt sich Blau Direkt gezielt auf die nächste Wachstumsphase ein, in der noch stärker in die proprietäre Technologieplattform, in Prozess-Automatisierung sowie in künstliche Intelligenz investiert werden soll, um kontinuierlich Innovationen und neue Services für seine Partner zu entwickeln.“

Blogger kritisiert Investoreneinfluss

Viele Branchenbeobachter sehen die Entwicklung kritisch und vermuten vor allem einen starken Einfluss des Blau-Investors Warburg Pincus. Einmal mehr meldet sich dabei Blogger Stephan von Heymann zu Wort, der Blau Direkt unter anderem Intransparenz vorwirft.

Er schreibt: „Meines Erachtens zeigt der Fall Laag überdeutlich, wie Private-Equity-Investoren mit ihren Mehrheitsbeteiligungen umgehen: kompromisslos, nüchtern, ohne Rücksicht auf Befindlichkeiten. Persönliche Gründe klingen für mich in diesem Zusammenhang wie die diplomatische Verpackung einer Entscheidung, die längst im Investment-Komitee getroffen wurde.

Stephan von Heymann, @ privat

Mit der Mehrheitsbeteiligung von Warburg Pincus hat sich Blau Direkt nicht nur Kapital, sondern vor allem Kontrolle eingekauft. Die Ernennung Vonckes bestätigt dieses Bild. In meinen Augen ist er die Idealbesetzung für die Investoren: routiniert in Plattformmodellen, eng vernetzt in der Private-Equity-Szene, fokussiert auf Rendite. Das ist für mich kein Zufall, sondern Teil einer klaren Strategie.“

Für die Makler ist das laut von Heymann ein klares Warnsignal. Blau Direkt sei längst kein Gründer-geführter Pool mehr, sondern ein „Renditevehikel im globalen Portfolio eines Finanzinvestors“.

Social Media: Geteiltes Echo zu Blau Direkt

Ein Makler schreibt bei Linkedin:

Ein weiterer Vermittler hinterlässt bei Facebook diesen Kommentar: „Ich bin froh, dass ich mit Blau nichts mehr am Hut habe. Was ich mitbekomme, ist nicht positiv und deren Software entwickelt sich auch nicht übers Beta-Stadium hinaus.“

Besonders bemerkenswert ist, dass sich auch der Chef eines konkurrierenden Pools zu Wort meldet. Er schreibt: „Wir wissen alle nicht genau die Hintergründe, aber etwas verwirrend ist es schon. Zum Glück können Markteilnehmer immer noch zwischen Pools mit PE (Privite Equity. d. Red.) oder Versicherungsbeteiligung und unabhängigen Pools wählen.“

Es gibt aber auch andere Stimmen auf Social Media. So schreibt Makler Florian Held: „Ich bin auch zufrieden mit Blau Direkt und konnte bisher keine nachteiligen Auswirkungen feststellen wegen der Führungswechsel. Ich sehe Blau eher als Softwaredienstleister für mich, das ist auch deren Stärke.“