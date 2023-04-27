Wechsel von PwC Heiko Kobold wird Finanzchef von Blau Direkt

Seit dem 1. April verantwortet Heiko Kobold die Finanzen von Blau Direkt. Das teilt der Maklerpool mit.

Seit dem 1. April ist Heiko Kobold Finanzchef (CFO) von Blau Direkt. Kobold überwacht und steuert in seiner neuen Position das Vermögen des Maklerpools. Der 46-Jährige erstellt Finanzanalysen für interne und externe Stakeholder und beurteilt potenzielle Unternehmensakquisitionen. Vor seinem Wechsel zu Blau Direkt arbeitete Kobold 18 Jahre für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhouse Coopers (PwC).

Kobold sagt über seine berufliche Neuorientierung: „Mich reizt die jahrzehntelange Expertise von Blau Direkt als Maklerpool und Infrastrukturdienstleister, die technologische Innovationsführerschaft und die anhaltend dynamische Gründermentalität des Unternehmens. Ich sehe weiterhin viel Wachstumspotenzial und freue mich auf die neue Herausforderung.“

Blau-Direkt-CEO Lars Drückhammer ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass Heiko die Rolle als CFO bei Blau Direkt übernehmen und uns mit seiner tiefgehenden Expertise unterstützen wird. Durch die jahrzehntelange Berufserfahrung ist Heiko die perfekte Besetzung für diese Rolle.“